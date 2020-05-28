Eczacıbaşı VitrA, Gibbemeyer ile yollarını ayırdı Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, son iki sezonda formasını giyen ABD'li oyuncu Lauren Gibbemeyer ile yollarını ayırdı.

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, son iki sezonda formasını giyen ABD'li oyuncu Lauren Gibbemeyer ile yollarını ayırdı. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncu ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Son iki sezonda takımımıza, profesyonelliğiyle önemli katkıda bulunan Gibbemeyer'e bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz." denildi. Kaynak: AA