Eczacıbaşı VitrA, Gibbemeyer ile yollarını ayırdı
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, son iki sezonda formasını giyen ABD'li oyuncu Lauren Gibbemeyer ile yollarını ayırdı.
28.05.2020 17:37 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:37
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, son iki sezonda formasını giyen ABD'li oyuncu Lauren Gibbemeyer ile yollarını ayırdı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncu ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Son iki sezonda takımımıza, profesyonelliğiyle önemli katkıda bulunan Gibbemeyer'e bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA