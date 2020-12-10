ECB politika faizini "sıfır"da sabit tuttu
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ECB politika faizini "sıfır"da sabit tuttu

10.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:52
ECB politika faizini

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını "eksi yüzde 0.5"te sabit tuttu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını "eksi yüzde 0.5"te sabit tuttu.

Euro bölgesi ekonomisinin koronavirüs salgınının ikinci dalgasıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için para politikasını bir kez daha gevşeten ECB'den faiz kararıyla ilgili yapılan açıklamada, "Pandeminin dinamikleri ve aşı uygulamalarının zamanlaması da dahil olmak üzere belirsizlik hala yüksek. Döviz kurundaki gelişmeleri, orta vadeli enflasyon görünümüne olası etkileri açısından da izlemeye devam edeceğiz" denildi.

ECB, hükümet ve şirket borçlanma maliyetlerini rekor düzeyde düşük tutmak amacıyla Pandemik Acil Durum Satın Alma Programının toplam boyutunu 500 milyar euro artırarak 1.85 trilyon euroya çıkardı ve süresini Mart 2022'ye kadar uzattı.

ECB ayrıca, bankalara uzun vadeli ucuz kredi verdiği, "hedeflenmiş uzun vadeli refinansman operasyonları (TLTRO)" programının süresini bir yıl uzatarak Haziran 2022'ye çekti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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