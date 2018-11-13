Ünlü Manken Ebru Şancı'dan Kocasına Sitem: Telefonda Oyun Oynadığı İçin Çocuk Yapamıyoruz
Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2015 yılında dünyaevine giren Ebru Şancı, üçüncü çocuğu çok istediklerini ancak eşi sürekli telefondan oyun oynadığı için yapamadıklarını açıkladı.
Ebru Şancı, 2015 yılında evlendiği futbolcu Alpaslan Öztürk'ün oyun merakı nedeniyle üçüncü çocuğu yapamadıklarını söyledi.
"ADAM 7/24 OYUNDA, ÇOCUK OLMAZ TABİ"
Bir dönem eşi Alpaslan Öztürk'e sosyal medyadan gelen mesajlara verdiği tepkilerle konuşulan Ebru Şancı, üçüncü bir bebeği çok istediğini ancak eşinin oyun merakı yüzünden üçüncü çocuğu yapamadıklarını söyleyerek durumdan rahatsızlığını dile getirdi. Ebru Şancı eşinin antrenmanlar ve maçlar dışında evde sürekli cep telefonuyla oyun oynadığını söyleyerek, "Adam 7/24 oyunda. Kafasını kaldırmıyor. İlgisizlik hiç hoşuma gitmiyor. Çocuk tabii olmaz." ifadelerine yer verdi.
"SANAL DÜNYA ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU YAPMAMIZA ENGEL OLDU"
Göztepespor'da top koşturan eşi Alpaslan Öztürk'ün oyun oynarken kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak ekledi, "Birkaç kez telefonunu alıp sakladım. Bu kez benim telefonumdan oyun oynadı. En azından akşam bir saatten sonra cep detoksu yapabiliriz. Bunu teklif ettiğimde de gülüyor. Sanal dünya üçüncü çocuğumuza engel oldu." dedi.
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UTAN EDEPP VARR HAYVANLARDAN FARKIMIZZ OLSUNNCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Sikinti büyükCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Yapılan da bunun dile getirilmesi de çok ayıp. Artık utanmaz ve görgüsüz bir toplum haline geldik!Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Yardımcı olabilirim maksat işiniz görülsünCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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BEN YAPARIM BANA GEL TELEFON KULLANMIYORUMCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır