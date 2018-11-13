Ünlü Manken Ebru Şancı'dan Kocasına Sitem: Telefonda Oyun Oynadığı İçin Çocuk Yapamıyoruz

Ebru Şancı, 2015 yılında evlendiği futbolcu Alpaslan Öztürk'ün oyun merakı nedeniyle üçüncü çocuğu yapamadıklarını söyledi.

"ADAM 7/24 OYUNDA, ÇOCUK OLMAZ TABİ"

Bir dönem eşi Alpaslan Öztürk'e sosyal medyadan gelen mesajlara verdiği tepkilerle konuşulan Ebru Şancı, üçüncü bir bebeği çok istediğini ancak eşinin oyun merakı yüzünden üçüncü çocuğu yapamadıklarını söyleyerek durumdan rahatsızlığını dile getirdi. Ebru Şancı eşinin antrenmanlar ve maçlar dışında evde sürekli cep telefonuyla oyun oynadığını söyleyerek, "Adam 7/24 oyunda. Kafasını kaldırmıyor. İlgisizlik hiç hoşuma gitmiyor. Çocuk tabii olmaz." ifadelerine yer verdi.

"SANAL DÜNYA ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU YAPMAMIZA ENGEL OLDU"

Göztepespor'da top koşturan eşi Alpaslan Öztürk'ün oyun oynarken kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak ekledi, "Birkaç kez telefonunu alıp sakladım. Bu kez benim telefonumdan oyun oynadı. En azından akşam bir saatten sonra cep detoksu yapabiliriz. Bunu teklif ettiğimde de gülüyor. Sanal dünya üçüncü çocuğumuza engel oldu." dedi.