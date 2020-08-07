Eber Gölü'nün kıyısını uyuşturucu tarlasına çevirdiler Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Eber Gölü'nün kenarın bin 800 adet kenevir ekerek adeta uyuşturucu tarlası oluşturan 2 şahıs jandarmanın başarılı takibi ile yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Eber Gölü'nün kenarın bin 800 adet kenevir ekerek adeta uyuşturucu tarlası oluşturan 2 şahıs jandarmanın başarılı takibi ile yakalandı. Şahısların kenevirlerin bakımını yapmak içinse dikkat çekmemek için sürekli yüzmek için Eber Gölüne girip çıktıkları tespit edildi.

Operasyon, Çay İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapıldı. Edinilen bilgilere göre, Eber Köyü Çakır Yolak mevkinde 2 şahsın sürekli olarak yüzmek için Eber Gölüne girip çıktıklarını gören bölge halkı durumdan şüphelenerek olayı jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler gece saatlerinde bölgeye gittiklerinde Eber Gölü kenarında kenevir ekildiğini tespit etti. Jandarma ekipleri ardından kenevirleri ektiği öne sürülen B.G. ve A.K. isimli şahısları gözaltına aldı. Bölgeye ekilen bin 805 adet kenevir ise ekipler tarafından sökülerek imha edildi.

Gözaltın alınan şahısların adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA