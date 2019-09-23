EBEGEM'den bayanlara el sanatları kursu

23.09.2019 16:46

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM), gençlerin donanımlarına ve eğitimlerine katkı sağlayan kursların yanı sıra geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını destekleyen kurslarını da sürdürüyor.

Hanımların maharetli ellerinde can bulacak ebru, rölyef, ahşap boyama ve iğne oyası gibi geleneksek el sanatları ile magnet yapım kursları için başvurular alınmaya başlandı. 16 yaş ve üzeri bayanlara yönelik düzenlenen ve uzman hocalar tarafından verilecek kurslara katılan kursiyerler, hem keyifli vakit geçirme fırsatı yakalayacak hem de yaşamlarına yeni bir pencere açmış olacaklar.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, el sanatları kursu kayıtlarının alınmaya başlandığı belirtilerek, "Kurslarımıza katılmak isteyenlerin, İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi NO:19'da (Belediye lojmanları yanı) bulunan Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi'ne şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: Bültenler