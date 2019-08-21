'e-ticaret'te vitrinler hosting şirketlerine emanet

21.08.2019 14:44

Gelişen teknoloji ve e-ticaret hacminin artışı ile birlikte hemen hemen ticaret ile uğraşan firmaların hepsi e-ticareti değerlendirerek internet üzerinden dükkan açarken, hosting hizmeti alan işletmecilerin vitrinleri ise hizmeti veren firmalar tarafından müşterinin isteğine göre dizayn etme olasılığı sağlıyor.



Tıpkı mağazaların vitrinindeki gibi tasarımı otomatik olarak hosting hizmeti veren firmaların hizmetinde isteğe göre gerçekleşiyor. Sürükle bırak sistemi ile kolayca dizayn edilen sayfa düzeni de bu özelliklerin arasında en çok göze çarpanlar arasında yer alıyor. hizhosting.com genel müdürü Caner Çakı internet üzerinden satış yapmak ve ürünlerini pazarlamak isteyen firmalara her konuda destek olduklarını kaydetti. Çakı, "Firmaların satış rakamlarını arttırmak, ürün ve hizmetlerinizi tanıtmak ya da el emeği ürünlerinizi kısa sürede daha fazla kişiye pazarlamak gibi internet üzerinden açacağınız siteniz ile çok daha kısa sürede çok daha fazla kişiye ulaşabilirsiniz. Üstelik bu ayrıcalığı yaşamak için hiçbir bilgiye sahip olmanıza da gerek yok. Bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin tek yapmaları gereken hemen hosting firmaları ile iletişime geçmek ve hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak olan alan adını alarak hemen ilk adımı atmak. Alan adı, bu alan adına tanımlanan e posta ve internet siteniz ile bu dünyada sizde yerinizi alabilirsiniz. Sunulan bireysel paketlerle sağlanan teknik destek ile gücünüzü arttırarak daha fazla bireye ulaşarak satış rakamlarınızı artıracağınızı düşünüyorum. Hosting hizmeti ile vitrinizi de sürükle bırak yöntemiyle tamamen donatabilir ve sayfa düzenleme de çok fazla bilgiye sahip olmadan da çok iyi vitrinler ortaya çıkarabilirsiniz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA