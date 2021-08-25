Düzce'nin verimli topraklarında Lavanta yetiştirildi

DÜZCE (İHA) – Türkiye'de de bir çok şehirde yetiştirilen Lavanta, Düzce'nin verimli topraklarında da yetiştirilmeye başlandı.

DÜZCE (İHA) – Türkiye'de de bir çok şehirde yetiştirilen Lavanta, Düzce'nin verimli topraklarında da yetiştirilmeye başlandı.

Lavanta Türkiye'de Özellikle Isparta, Afyonkarahisar, Burdur, Antalya gibi Akdeniz iklimi olan şehirlerde yetişiyor. Lavanta çiçeği bilindiği üzere ağrı kesici özelliğinin yanı sıra, kokusu sinir sistemine etki ederek sakinleştirici özelliği bulunuyor. Uykusuzluğa, Romatizmal ağrılara, Egzama kaşıntılarına, saçların uzamasına ve dökülmesine, bağırsak ve hazımsızlık gibi sorunlarla savaşması, yaralara uygulanarak hücre yenilenmesine yardımcı olan Lavantanın yağıda yanık tedavilerinde kullanılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Düzce'de Lavanta geçtiğimiz yıl ilk kez üretildi. Özellikle Akdeniz ikliminin etkin olduğu bölgelerde üretilen Lavanta Bitkisi kuru, hafif, kireççe zengin topraklarda yetiştiği bilgisini alan Düzceli çiftçilerin ilk defa ektikleri lavantayı 2020 yılında 3 ton üretti. Geçtiğimiz yıl ülke genelinde toplamda 3 bin 499 ton lavanta üretilirken, Isparta 852 ton üretim ile birinci sırada yer aldı. İkinci sırayı alan Afyonkarahisar 845 ton üretim yaparken, 274 ton ile Burdur üçüncü sırada yer aldı. Antalya 206 ton, Denizli 191 ton, Çanakkale 189 ton, Ankara 169 ton, Karaman 126 ton, Tekirdağ 114 ton, Kütahya 59 ton, Konya 58 ton üretim yaptı. Muğla, Uşak, Manisa, Eskişehir, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Düzce, Aksaray, Niğde, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Sivas, Tokat, Çorum, Kırıkkale ve Gümüşhane'de de 50 tonun altında Lavanta üreterek, ülke ekonomisine destek verdi. Düzce gibi, ilk üretim yapan Kırıkkakale, Diyarbakır, Tokat ve Hatay'da verimli topraklarında Lavantayı üretebildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı