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Düzce kestane balı coğrafi işaret tescilini aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Düzce kestane balı coğrafi işaret tescilini aldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün girişimi ile Düzce'de üretimi yapılan kestane balı Coğrafi işaret tescili aldı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün girişimi ile Düzce'de üretimi yapılan kestane balı Coğrafi işaret tescili aldı. Böylelikle Düzce'de 10 ürün coğrafi işaret tescili almış oldu.

Düzce'de coğrafi işaretli ürünlerin tescillenme çalışmaları devam diyor. Bu kapsamda Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce Düzce'de üretimi yapılıp, ünü ve belirgin nitelikleri itibariyle Düzce ile özdeşleşmiş ürünlerin coğrafi işaretle tesciline yönelik Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına yaptığı başvurular neticesinde, Düzce Kestane Balı Resmi Coğrafi İşaret Bülteninde yayınlanarak coğrafi işaret belgesi ile tescillendi. Böylece İl Müdürlüğü'nce coğrafi işaretle tescillenen ürün sayısı 10'a çıkmış oldu.

"Yeni ürünleri araştırma ve analiz çalışmaları sürüyor"

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İl Müdürlüğümüzce 2017 yılı itibariyle Türk Patent ve Marka Kurumuna, İlimizde ürünlere yönelik coğrafi işaret tescil çalışmaları yürütülmektedir. Tescil çalışmalarına yönelik, İlimiz Merkez ve İlçelerinde coğrafi işaret potansiyeli olan ürünler tespit edilerek ürün havuzu oluşturulmuş ve belirlenen bu ürünlere yönelik araştırma ve analiz çalışmaları sonrasında başvuruda bulunulmaktadır. Coğrafi işaret belgesi ile tescillenen İlimize özgü ürünler, tescil belgesinde belirtilen koşullarda üretilerek, bu ürünlerin kalite, üretim ve pazarlama nitelikleri arttırılmış olacaktır. Bu durum kültürümüzün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sağlayacaktır." dedi. - DÜZCE

Düzce kestane balı coğrafi işaret tescilini aldı

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Haber: Düzce kestane balı coğrafi işaret tescilini aldı - Haberler Ekonomi
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