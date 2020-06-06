Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
06.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 06.06.2020 22:18

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları kapsamında, uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkeze bağlı Otluoğlu köyünde F.G. (36) ile M.G'ye (61) ait evde, narkotik köpekleri "Ferman" ve "Sıklet"in katılımıyla arama yapıldı.

Operasyonda, 70 kök kenevir, 2 kilogram esrar, 150 gram kenevir tohumu, 3 tabanca, şarjör ile çeşitli marka ve çapta 131 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.G. ve M.G'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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