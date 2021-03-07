Melen Çayı'nda su samurları görüldü
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Melen Çayı'nda su samurları görüldü

07.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:35

DÜZCE'de Melen Çayı'nda yıllar sonra 3 su samuru görüldü.

DÜZCE'de Melen Çayı'nda yıllar sonra 3 su samuru görüldü. Su samurlarını görüntüleyen Sami Çalışkanoğlu, pandemi nedeniyle doğanın kendisini yenilediğini, su samurlarını görünce çok heyecanlandığını söyledi. 

Düzce'nin Sarayyeri Mahallesi sınırlarından geçen Melen Çayı'nda 40 yıl önce görülen su samurları, balık popülasyonunun artması ve suyun temizlenmesiyle yeniden görülmeye başladı. Su samurlarını görüntüleyen Sami Çalışkanoğlu, "3 su samuru vardı. Bundan 40 yıl önce büyüklerimiz anlatıyordu. Su samurlarının olduğunu söylüyorlardı. Ama uzun yıllardır görülmemişlerdi. Son birkaç gündür yeniden görülmeye başlandı. Fotoğraflarını çektim" dedi. 

Suyun temiz aktığını ifade eden Çalışkanoğlu, "Pandemi dolayısıyla doğa kendisini yenilemeye başladı. Su temiz akmaya başladı. İnşallah daha da düzelecek. 40 sene önce büyüklerimiz anlatıyordu su samuru diyorlardı. Belgesellerde de görüyorduk. Ama belgeselde gördüğümüz ile burada gördüğümüz çok farklı oluyor. Yakından gördüm" diye konuştu. 

Melen Çayı'nda su samurları görüldü
Melen Çayı'nda su samurları görüldü
Melen Çayı'nda su samurları görüldü
Melen Çayı'nda su samurları görüldü
Melen Çayı'nda su samurları görüldü
Melen Çayı'nda su samurları görüldü
Melen Çayı'nda su samurları görüldü
Melen Çayı'nda su samurları görüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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