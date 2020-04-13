Düzce'de caddeye girenlerin ateşi ölçüldü Düzce'de caddeye girenlerin ateşi ölçüldüDÜZCE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi'ne girenlerin ateşleri ölçülmeye başlandı.

Düzce'de caddeye girenlerin ateşi ölçüldü

DÜZCE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi'ne girenlerin ateşleri ölçülmeye başlandı. Ateşi 36,5'i geçenler caddeye alınmadı.

Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında alınan kararlara göre şehrin yaya ve araç trafiği bakımından en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi'ne araç girişleri yasaklanırken, vatandaşların girişleri ise kontrol altında tutulmaya başlandı. Vatandaşların İstanbul Caddesi'nde kalabalık oluşturmasıyla birlikte tedbirler arttırıldı. Caddeye girenlerin ateşleri ölçülmeye başlandı. Tek tek ateşleri ölçülen vatandaşlardan vücut sıcaklıkları 36,5 üzerinde olanlar caddeye alınmayarak geri döndürüldü. Ateşleri 36,5 üzerine çıkan ve caddeye alınmayan vatandaşlar, 'Ateşimiz 36,5 üzerinde çıktığı için caddeye alınmadık. Normal vücut sıcaklığımız 36,5 olmalıymış.ö dedi.

Kaynak: DHA