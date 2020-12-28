Duvar'da Rövaşata... 'Erol Bulut'un sezonu tamamlayamayacağına bu hafta ikna oldum'

DUVAR – Süper Lig'de ve Duvar'da Rövaşata'da ekstra mesai... Hafta içi oynanan 14. Hafta maçlarını Ali Fikri Işık ve Hamid Omeri değerlendiriyor... Fenerbahçe Erol Bulut'a neden tahammül edemeyecek? Kırmızı kartlardan hakem mi sorumlu Başakşehir mi? Trabzonspor-Galatasaray maçında sonucu hangi faktör belirler? Beşiktaş'ın oyun planı var mı? İkili bu sorulara yanıt arıyor...

Kaynak: DailyMotion.com