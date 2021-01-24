Dustin Poirier - Conor McGregor boks maçını kim kazandı? 24 Ocak 2021 Dustin Poirier - Conor McGregor maçı kazananı kim oldu?

UFC maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. UFC boks müsabakasında bugün Dustin Poirier - Conor McGregor karşı karşıya geldi. Kazanan isim merak edildi. Peki Dustin Poirier - Conor McGregor boks maçını kim kazandı? Maçı kazanan isim kim oldu?