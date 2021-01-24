Dustin Poirier - Conor McGregor boks maçını kim kazandı? 24 Ocak 2021 Dustin Poirier - Conor McGregor maçı kazananı kim oldu?
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Dustin Poirier - Conor McGregor boks maçını kim kazandı? 24 Ocak 2021 Dustin Poirier - Conor McGregor maçı kazananı kim oldu?

24.01.2021 21:07 | Son Güncelleme: 24.01.2021 21:11
Dustin Poirier - Conor McGregor boks maçını kim kazandı? 24 Ocak 2021 Dustin Poirier - Conor McGregor maçı kazananı kim oldu?

UFC maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. UFC boks müsabakasında bugün Dustin Poirier - Conor McGregor karşı karşıya geldi. Kazanan isim merak edildi. Peki Dustin Poirier - Conor McGregor boks maçını kim kazandı? Maçı kazanan isim kim oldu?

Heyecanla beklenen boks mücadelesi sonuçlandı. Kıyasıya geçen maçta kazanan isim Dustin Poirier oldu. Detaylar haberimizde.

DUSTİN POİRİER - CONOR MCGREGOR MAÇINI KİM KAZANDI?

Dustin Poirier - Conor McGregor boks maçını kazanan isim Dustin Poirier oldu. Dustin Poirier, Conor McGregor'u 2. raundda nakavt etti.

Dustin Poirier - Conor McGregor düellosu ve tüm UFC 257 etkinliği 24/1/2021 Pazar sabahı WIB'de Yas Island, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapıldı. Dustin Poirier, ikinci tur iki dakika 30 saniye iken teknik nakavtla kazandı. Poirier'in zaferi için önemli an, McGregor'u sol kroşe ve sağ elini yumruklayarak yere düşürmeyi başardığı andı.

Poirier'in ivmesi bundan sonra durdurulamayacak hale gedi. Sonuç itibariyle McGregor'u güçsüz bıraktı ve kariyerinde ilk kez bir nakavt yenilgisini kabul etmek zorunda kaldı.

ÖNCEKİ KARŞILAŞMASI

İki isim 6 yıl önce karşı karşıya gelmişti. 6 yıl önceki maçta McGregor rakibi Dustin Poirier'i maçın ilk raundunda nakavt etmişti ve ilk maçı kazanmıştı. Bu maç 2014 yılında yapılmıştı."

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