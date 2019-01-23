Dusko Tosic'i Aldattığı İddia Edilen Jelena Karleusa: Kimseyi Öldürmedim, Hırsızlık Yapmadım

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic'i aldattığı iddia edilen Jelena Karleusa, sessizliğini bozdu. Anderlecht forması giyen Ognjen Vranjes ile görüntüleri ortaya çıkan Karleusa, şaşırtan bir açıklamada bulundu.

"HAYATIM BOYUNCA İNSANLARA YARDIM ETTİM"

Karleusa, "Ben kimseyi öldürmedim, hırsızlık yapmadım. Hayatım boyunca insanlara ve hayvanlara yardım ettim. Bir kadının onurunu korumasına ve sessiz kalmasına izin verin." dedi. Öte yandan Sırp basınında çıkan haberlere göre Tosic'in 6 ay içinde Jelena'dan boşanacağı iddia edildi.

VRANJES, TÜRKİYE'DE FORMA GİYMİŞTİ

29 yaşındaki Vranjes, 2014'de Elazığspor, 2016'da Gaziantepspor formaları giymişti.