Dusko Tosic'i Aldattığı İddia Edilen Jelena Karleusa: Kimseyi Öldürmedim, Hırsızlık Yapmadım
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic'i aldattığı iddia edilen Jelena Karleusa, sessizliğini bozdu. Karleusa, "Ben kimseyi öldürmedim, hırsızlık yapmadım. Hayatım boyunca insanlara ve hayvanlara yardım ettim." dedi.
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic'i aldattığı iddia edilen Jelena Karleusa, sessizliğini bozdu. Anderlecht forması giyen Ognjen Vranjes ile görüntüleri ortaya çıkan Karleusa, şaşırtan bir açıklamada bulundu.
"HAYATIM BOYUNCA İNSANLARA YARDIM ETTİM"
Karleusa, "Ben kimseyi öldürmedim, hırsızlık yapmadım. Hayatım boyunca insanlara ve hayvanlara yardım ettim. Bir kadının onurunu korumasına ve sessiz kalmasına izin verin." dedi. Öte yandan Sırp basınında çıkan haberlere göre Tosic'in 6 ay içinde Jelena'dan boşanacağı iddia edildi.
VRANJES, TÜRKİYE'DE FORMA GİYMİŞTİ
29 yaşındaki Vranjes, 2014'de Elazığspor, 2016'da Gaziantepspor formaları giymişti.
YORUMLAR (34)
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Sadece kocasına yemin etmişken bozmuş, en yakınını kandırana gel de inanCevap Yaz Yayından Kaldır
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BENDE HAYATIMA GİREN BÜTÜN SEVGİLİLERİME AYNISINI YAPTIM. ONUN İÇİN BEN EVLİLİĞE KARŞIYIM. BÜTÜN ÖMRÜMÜ TEK BİR KİŞİYLE GEÇİREMEM. ARADA DEĞİŞİKLİK İYİDİR. KADIN ERKEK FARKETMEZ BENİM İÇİN. HOŞUMA GİDERSE HER İKİSİNEDE YÜRÜRÜM.Cevap Yaz 1 9 Yayından KaldırB.B: Bilmezmiyim SUYayından KaldırMAMİBEY: hı.Yayından KaldırKADIN ERKEK DEMEDEN: Hepsini kılıçtna geçiriyorsun demekTüm 34 yorumu okumak için tıklayın1 Yayından Kaldır