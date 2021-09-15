Dusan Alimpijevic: 'Ligde çok iyi takımlar var' - Haberler Spor
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Dusan Alimpijevic: "Ligde çok iyi takımlar var"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Dusan Alimpijevic:

Frutti Extra Basketbol Başantrenörü Dusan Alimpijevic, ALBA Berlin galibiyeti ardından açıklamalarda bulundu.

Frutti Extra Basketbol Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Alba Berlin galibiyeti ardından açıklamalarda bulundu. Alimpijevic, "Adım adım ilerliyoruz. Ligde çok iyi takımlar var. Play-Off bizim için garanti değil" dedi.

Frutti Extra Cup'ta ilk maçlarını ALBA Berlin ile oynayan Bursaspor Başantrenörü Dusan Alimpijevic maç sonu açıklamalarda bulundu. Frutti Extra Cup için çok güzel bir organizasyon diyen Alimpijevic, "Organizasyon çok güzel. Böyle bir şeyi yapmak, ALBA Berlin gibi bir takımı Almanya'dan getirmek kolay değil. Burası normalde bizim antrenman sahamız ve bu turnuva için bu hale getirilmiş. Kulüp içinde emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Takımın durumunu da değerlendiren Alimpijevic, "Yaz döneminde oyunculara çok ciddi fiziksel ve mental anlamda yükleme yaptık. Bu nedenle bazı iniş çıkışlar tabii ki yaşadık. Yavaş yavaş bazı şeyleri oturmaya devam ediyoruz. Elimizde çok genç ve yetenekli oyuncular var ama yer yer tecrübesizler diyebiliriz. Onlar üzerinde sistemi oturtma içindeyiz. Çok yeni bir takımız ve geçen seneden sadece 2 oyuncumuz var. Onların ve bizlerin alışma süreçleri olacak. O yüzden toparlamaya başlıyoruz. Adım adım ilerlemek istiyoruz. En baştan söylemek istediğimiz gibi adım adım ilerlemeye devam edeceğiz. Genç oyuncular ve önlerinde kocaman bir gelecek var. Bir noktaya kadar Play-Off hedefimizi saklamadığımızı düşünüyorum ama şöyle bakalım ligde çok iyi takımlar var. Play-Off noktası bizim için garanti değil" diye konuştu.

ALBA Berlin'in Başantrenörü Israel Gonzalez de yaptığı kısa açıklamada turnuvayı çok beğendiklerini ifade ederek, "Burada büyük takımlarla oynamaktan mutluyuz. Burada eksik kadro ile yer alıyoruz. Bugün dört tane pivot pozisyonunda oynayan oyuncularımız sakatlıkları nedeni ile katılamadılar. İki İsrailli oyuncumuz da dini vecibelerinden dolayı yoklar ama turnuvaya devam edecekler" dedi. - BURSA

Dusan Alimpijevic: Ligde çok iyi takımlar var

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Haber: Dusan Alimpijevic: 'Ligde çok iyi takımlar var' - Haberler Spor
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