Durum çok vahim! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si kabusu yaşıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Durum çok vahim! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si kabusu yaşıyor

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 33. haftasında Queens Park Rangers'la 1-1 berabere kaldı. Galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Hull, yeni teknik direktörü Şota Arveladze yönetiminde çıktığı 6 maçta ise yalnızca 1 galibiyet alabildi.

İngiltere Championship'in 33. haftasında Hull City, deplasmanda Queens Park Rangers'a konuk oldu. Karşılaşma 1-1 sona ererken, konuk ekibin kazanamama serisi 5 maça çıktı.

HULL CITY ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Hull City'nin golünü 26. dakikada Marcus Forss atarken QPR bu gole 75. dakikada Ilias Chair'le karşılık verdi. Bu sonucun ardından 5 maçtır kazanamayan Hull City puanını 34'e, Queens Park Rangers ise 53'e yükseltti.

Durum çok vahim! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si kabusu yaşıyor

ŞOTA GALİBİYETE HASRET KALDI

Şota Arveladze yönetiminde yalnızca 1 galibiyeti bulunan Hull City, Gürcü hocayla 6 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldı.

Haberler.com - Spor

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title