Durum çok vahim! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si kabusu yaşıyor
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 33. haftasında Queens Park Rangers'la 1-1 berabere kaldı. Galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Hull, yeni teknik direktörü Şota Arveladze yönetiminde çıktığı 6 maçta ise yalnızca 1 galibiyet alabildi.
İngiltere Championship'in 33. haftasında Hull City, deplasmanda Queens Park Rangers'a konuk oldu. Karşılaşma 1-1 sona ererken, konuk ekibin kazanamama serisi 5 maça çıktı.
HULL CITY ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI
Hull City'nin golünü 26. dakikada Marcus Forss atarken QPR bu gole 75. dakikada Ilias Chair'le karşılık verdi. Bu sonucun ardından 5 maçtır kazanamayan Hull City puanını 34'e, Queens Park Rangers ise 53'e yükseltti.
ŞOTA GALİBİYETE HASRET KALDI
Şota Arveladze yönetiminde yalnızca 1 galibiyeti bulunan Hull City, Gürcü hocayla 6 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldı.
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