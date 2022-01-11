Feci kazada yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın hayalini Dursun Özbek açıkladı

Bir dönem A Milli Takım ve Galatasaray formalarını terleten Konyasporlu Ahmet Çalık, Ankara Gölbaşı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Çalık'ın ani ölümü futbol dünyasını yasa boğdu.

NİKAH İÇİN GİDİYORDU

Şubat ayında dünyaevine girmeye hazırlanan Ahmet Çalık'ın nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya yola çıktığı öğrenildi.

"MÜCADELE ETTİK"

Dursun Özbek, Ahmet Çalık'ın transfer sürecini ve hayalini A Spor'da katıldığı yayında açıkladı. Özbek, "Çok beğendiğim futbolcuydu. Baba-oğul gibiydik. İlhan Cavcav ağabeyle çok mücadele ettik. Ankara'ya gittim. Hayali Galatasaray'da kaptan olmaktı. Ama olmadı. Türk sporuna yakışan bir kişilikti. Haberi alınca çok üzüldüm" dedi.

Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz? — Haberler (@Haberler) January 10, 2022

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