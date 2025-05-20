Dursun Özbek evli mi, eşi kim, çocuğu var mı? Dursun Özbek eşi Mesude Özbek kimdir?

Dursun Özbek evli mi, eşi kim, çocuğu var mı? Dursun Özbek eşi Mesude Özbek kimdir?
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Galatasaraylı taraftarları sevindiren müjdeli haber Dursun Özbek'in eşi Mesude Özbek'ten geldi. Peki, Dursun Özbek evli mi, eşi kim, çocuğu var mı? Dursun Özbek eşi Mesude Özbek kimdir?

Mesude Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen organizasyondayaptığı açıklamada Victor Osimhen ile ilgili heyecanlandıran sözler söyledi. Peki, Dursun Özbek eşi Mesude Özbek kimdir? Dursun Özbek evli mi, eşi kim, çocuğu var mı?

DURSUN ÖZBEK EVLİ Mİ, EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

Dursun Aydın ÖzbekTürk iş adamı ve Türk çok disiplinli spor kulübü Galatasaray SK'nın 36. ve 39. kulüp başkanıdır.

Özbek, 2014 yılına kadar önceki başkan Duygun Yarsuvat döneminde yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısıydı. 23 Mayıs 2015'te yapılan olağan genel kurul toplantısında 2.800 oy alarak Galatasaray SK'nin 36. başkanı olarak seçilen Dursun Özbek, 20 Ocak 2018'de yapılan seçimde rakibi Mustafa Cengiz'e yenildi .

12 Haziran 2022'de Özbek, diğer aday Eşref Hamamcıoğlu'na karşı verdiği 39. Başkanlık seçiminde, toplam 4.459 oya karşılık 156 oy farkıyla dar bir farkla galip gelerek kulübün 39. Başkanı olarak yeniden seçildi.

Dursun Özbek, Mesude Özbek ile evli ve iki çocuk babasıdır.

Çocukları: Gökhan Özbek, Neslihan Özbek

DURSUN ÖZBEK EŞİ MESUDE ÖZBEK KİMDİR?

Mesude Özbek, Dursun Özbekile evli ve iki çocuk annesidir.

Mesude Özbek kameralardan uzak bir hayat yaşıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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