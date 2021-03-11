Durgunsu Kano Olimpik Milli Takım sporcuları, olimpiyat vizesi hedefiyle kürek çekiyor

Durgunsu Kano Olimpik Milli Takımı sporcuları, mayıs ayında Macaristan ve Rusya'da düzenlenecek yarışlarda başarılı sonuçlar alıp olimpiyat kotası kazanarak, Türkiye'yi bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda temsil etmek istiyor.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Adana'nın Seyhan Baraj Gölü'nde 5-7 Mart'ta yapılan seçmelerden sonra Durgunsu Kano Olimpik Milli Takımı kampına çağrılan sporcular Mustafa Özmen, Serkan Kakkaç, Hilal Avcı ve Özge Uzar, olimpiyat vizesi için kürek çekiyor.

Antalya'da kampa girecek milli sporcular kota yarışlarına hazırlanacak. Milliler, buradan alacakları başarılı sonuçlarla olimpiyat oyunlarında kürek çekmeyi hedefliyor.

Mustafa Özmen, AA muhabirine, Adana'da yılın ilk test yarışlarının güzel geçtiğini söyledi.

Antalya'da kampa gireceklerini belirten Mustafa, "Avrupa Şampiyonası'nda 23 yaş altında 5'incilik elde ettim. Birçok kez Türkiye şampiyonluğu yaşadım. Olimpik kadrodayız. İlk hedef olimpiyat kotası alabilmek, sonraki hedef de olimpiyatlara gitmek." diye konuştu.

Mustafa, hedeflerinden bahsederek, "Hedefim olimpiyat kotası alabilmek. Türkiye'de bu daha önce yapılmadı, bir ilki başarmak istiyorum. Aynı zamanda ülkemize olimpiyat kotası kazandırabilmek istiyorum. Ondan sonraki hedefim olimpiyatta madalya. Şu an ilk hedefim olimpiyat kotası alabilmek. Onun için çalışıyoruz. Daha önce Türk erkek sporcu olimpiyata hiç gitmedi, kota da alamadı. Bir ilki başarmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Serkan Kakkaç: "Kota yarışlarında şansımız var"

Milli sporculardan Serkan Kakkaç da Tokyo Olimpiyatları'nda K1 200 metre yarışları için hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Olimpiyat oyunlarında yer almayı istediğini anlatan Serkan, şöyle konuştu:

"Daha önce Avrupa Şampiyonasında 23 yaş altında 4'üncü olmuştum. En büyük başarım bu. Dünya Kupasında da 11'inci olmuştum. Uluslararası açık yarışlarda madalyalarım var. Türkiye Şampiyonluklarım var. Şu an olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Bunun için de çaba sarf ediyoruz. Mayıs'ın ilk haftasında yapılacak kota yarışları için ciddi bir süremiz var. Bu süreyi en ciddi şekilde geçirip kota yarışında ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz. Kota yarışlarında şansımız var. Tek çabamız başarı üzerine, umarım bu olacaktır."

Hilal Avcı: "Hedefim, olimpiyatlarda İstiklal Marşı'mızı okutmak"

Milli sporcu Hilal Avcı, Adana'da düzenlenen seçme yarışlarının seviyelerini görme açısından güzel bir fırsat olduğunu aktardı.

Mayıs ayında düzenlenecek olimpiyat oyuncuları kota yarışları için hazırlıklarını sürdüreceklerini belirten Hilal, "Benim kısa vadeli hedefim Mayıs ayında yapılacak yarışlarda kotayı almak. Ondan sonra da tabii ki olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Hedefim, olimpiyatlarda İstiklal Marşı'mızı okutmak. 2016 yılında Rio Olimpiyatları'nda takım arkadaşımız Lasma Liepa kano branşında ülkemizi ilk defa temsil etti. İnşallah Tokyo Olimpiyatları'nda kota sayımızın artması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Özge Uzar: "2024 olimpiyatları için kota bekliyorum"

Milli sporcu Özge Uzar da Olimpik Milli Takıma bu yıl seçildiğini ifade etti.

Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası yarışlarına katılacağını aktaran Özge, şunları kaydetti:

"En iyi başarım gençlerde 1000 metrede Avrupa 9'uncusu olmuştum. Onun dışında 2024 olimpiyatları için kota bekliyorum. Yarışmalarda finale kalmayı çok istiyorum. Madalya alabileceğime inancım tam. Sıkı bir çalışmayla bunu başarabileceğimi düşünüyorum. Eğer yarışa kadar sıkı bir şekilde çalışırsam Avrupa Şampiyonası'nda 23 yaş altında madalya alabileceğimi düşünüyorum. Onun dışında Dünya Kupası 23 yaş altı yarışmalara katılacağım. Burada da başarı elde edebilirim ama Avrupa'ya göre biraz daha zor olduğu için finale kalmak bile benim için çok iyi bir başarı olacak."

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt