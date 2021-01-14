"Dur" ihtarına uymayan araçtan atılan poşetten uyuşturucu madde çıktı
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"Dur" ihtarına uymayan araçtan atılan poşetten uyuşturucu madde çıktı

14.01.2021 00:27 | Son Güncelleme: 14.01.2021 00:30

Kırıkkale'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtan atılan poşette uyuşturucu madde ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

Kırıkkale'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtan atılan poşette uyuşturucu madde ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

İ.Ç. idaresindeki 34 PT 2937 plakalı hafif ticari araç, Fevzi Çakmak Caddesi'ne ters yöne girince polis ekipleri aracı durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan araç, yarım saatlik kovalamacanın ardından ekiplerce Yenimahalle 121. Sokak'ta durduruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Aracın durdurulduğu bölgede yapılan aramada, araçtan atılan bir poşette yaklaşık 2 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alının şüphelinin yanında 2 yaşında kız çocuğunun da bulunduğu belirlendi.

Olayın ardından araç ve çevresinde narkotik köpeği "Adam"la arama yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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