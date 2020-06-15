Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
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Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı geliştirilecek olan aşının fiyatı 2,5 euro yani 19 TL olarak belirlendi. AB Hükümetleri, ilaç şirketi AstraZeneca'ya 300 milyon doz koronavirüsü aşısı için 750 milyon euro ödeyecek.

15.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:03

İtalya, Almanya, Hollanda ve Fransa, AstraZeneca ilaç şirketinin potansiyel koronavirüs aşısının 300 milyon dozu için 750 milyon euro (5 milyar 775 milyon TL) ödeme yapacak. Bir aşı için fiyat 2,5 euro olacak.

İtalya Sağlık Bakanlığı sözcüsü, anlaşmayı yapan ülkelerin aşıdan ilave 100 milyon doz daha almak için opsiyonları olduğunu da açıkladı. Anlaşmadan İtalya'nın payına düşen ödeme miktarı ise 75 milyon doz için yaklaşık 185 milyon euro olacak.

ANLAŞMA İMZALANDI

İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, Avrupa'ya 400 milyon doz koronavirüs aşısı tedarik etmek için Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda tarafından oluşturulan Kapsayıcı Aşı İttifakı (IVA) ile Cumartesi günü anlaşma imzalamıştı.

ÜRETİME BAŞLADI

Piyasa değeri açısından İngiltere'nin en büyük ilaç şirketi olan AstraZeneca, Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarıyla geliştirilen koronavirüs aşısının üretimine başlandığını 5 Haziran'da duyurmuştu.

GELİŞTİRME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Henüz aşının tamamen başarılı olduğu kanıtlanmamasına rağmen geliştirme sürecinin devam ettiğini duyuran şirketin CEO'su Pascal Soriot, BBC'ye açıklamalarda bulunarak, "Eğer şu an dozları üretmeye başlamazsak aşının etkili olduğu ortaya çıktıktan sonra gelecek talebe karşılık veremeyiz" demişti.

436 BİNDEN FAZLA ÖLÜM VAR

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 436 bin 297 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 8 milyonu aştı.

Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu

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