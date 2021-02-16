Dünyanın en zengin tenisçisi Pegula'nın 35 milyar TL'lik serveti dudak uçuklatıyor
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Dünyanın en zengin tenisçisi Pegula'nın 35 milyar TL'lik serveti dudak uçuklatıyor

16.02.2021 21:46 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:18

Avustralya Açık'ta yarı final mücadelesi veren ABD'li raket Jessica Pegula, babasından miras kalacak 35 milyar liralık servetiyle dünyanın en zengin tenisçisi. Pagula'nın petrol zengini babası 2014 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın talip olduğu NFL devi Buffalo Bills'i Trump'tan daha fazla harcama yaparak satın almıştı.

ABD'li tenisçi Jessica Pegula, yılın ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık'ta vatandaşı Jennifer Brady ile yarı final mücadelesi vermeye hazırlanıyor.

Pegula, çeyrek finali geçmesi durumunda 300 bin sterlin yaklaşık 3 milyon liranın sahibi olacak. Ancak bu mebla onun için deyim yerindeyse devede kulak kalıyor. Nitekim ABD'li raket, petrol işiyle uğraşan babası Terry Pegula'nın 3,6 milyar sterlin yaklaşık 35 milyer liralık servetinin varisi ve bu nedenle dünyanın en zengin tenisçisi konumunda.

Dünyanın en zengin tenisçisi Pegula'nın 35 milyar TL'lik serveti dudak uçuklatıyor

TRUMP'IN İSTEDİĞİ KULÜBÜ SATIN ALDI

Jessica Pegula'nın babası aynı zamanda ABD futbol takımı Buffalo Bills kulübünün de sahibi. Terry Pegula 2014 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın talip olduğu NFL devi Buffalo Bills'i Trump'tan daha fazla harcama yaparak satın almıştı.

Dünyanın en zengin tenisçisi Pegula'nın 35 milyar TL'lik serveti dudak uçuklatıyor
Terry Pegula

FEDERER, SHARAPOVA VE WILLIAMS'IN TOPLAM SERVETİNİ GERİDE BIRAKTI

Kadınlar tenis sıralamasında 24. sırada bulunan Jessica Pegula, kariyerlerinde dünya 1 numarasına çıkmayı başaran dünyaca ünlü tenisçiler Roger Federer, Serena Williams ve Maria Sharapova'nın toplam servetinden daha zengin durumda.

Dünyanın en zengin tenisçisi Pegula'nın 35 milyar TL'lik serveti dudak uçuklatıyor
Haber Yorumları (1)
CİMBOMLU: Galatasarayida alacakti ama serveti yetmedi.
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