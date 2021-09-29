Dünyanın en zengin adamı kimdir, serveti ne kadardır?

"Moda Kralı" olarak görülen Bernard Arnault, servetini son 14 ayda 110 milyon dolar arttırarak dünyanın en zengin ismi oldu. Daha önce Elon Musk'ı geçerek dünyanın en zenginleri listesinde ikinci olan moda devi, Milyarder iş adamı Jeff Bezos'u ise 300 milyon dolarla geçerek zirvedeki yerini aldı. İşte Bernard Arnault'un biyografisi...

DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMI KİMDİR

Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Fransız giyim markası Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnault'a geçti.

1- Bernard Arnault - 198.8 milyar dolar - Louis Vuitton Moet Hennessy

2- Jeff Bezos - 193.3 milyar dolar - Amazon - Blue Origin's

3- Elon Musk 182.1 milyar dolar - Tesla - Spacex

4- Bill Gates 132.1 milyar dolar - Microsoft

5- Mark Zuckerberg 130.8 milyar dolar - Facebook

6- Larry Page 116.4 milyar dolar - Google Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

7- Larry Ellison 116.3 milyar dolar - Oracle

8- Sergey Brin 112.6 milyar dolar - Google Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

9- Warren Buffett 103.7 milyar dolar - Berkshire Hathaway

10- Francoise Bettencourt Meyers - 93 milyar dolar - L'oreal

BERNARD ARNAULT KİMDİR?

Bernard Arnault (5 Mart 1949) bir Fransız iş adamı. Arnault, Forbes dergisinin Ocak 2020 raporuna göre $117 milyar Doları bulan servetiyle en zengin iş adamıdır.

Dünyanın en büyük lüks eşya şirketi olan LVMH'nin başkanı ve genel müdürüdür. Nisan 2018'de, Zara'dan Amancio Ortega'nın zirvesine çıkarak modada en zengin kişi oldu.Arnault, Aralık 2019'da Jeff Bezos'u kısa bir sürede olsa geride bırakarak dünyanın en zengin kişisi oldu.Ocak 2020'de kısa bir süre için yine dünyanın en zengin kişisi oldu. 16 Mart 2021 itibarıyla Bloomberg Milyarderler Endeksi net değerinin 123,7 Milyar ABD doları olduğunu tahmin ediyor.

Bernard Jean Étienne Arnault, 5 Mart 1949'da Fransa'nın Roubaix kentinde doğdu. Babası, üretici Jean Léon Arnault, Ecole Centrale Paris mezunuydu. Annesi Marie-Josèphe Savinel'di.

Arnault, Roubaix'de Lycée Maxence Van Der Meersch'te ve Lille'de Lycée Faidherbe'de eğitim gördü. 1971'de Fransa'nın önde gelen mühendislik okulu École Polytechnique'den mezun oldu ve babasının şirketinde çalışmaya başladı.

Kariyerine 1971'de babasına ait bir şirket olan Ferret-Savinel'de çalışarak başladı ve 1978'den 1984'e başkanlık yaptı.

Haberler.com - Gündem