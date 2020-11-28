Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor

28.11.2020 15:21 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:26
Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor

Bloomberg Billionaires Index verilerine göre, dünyanın en zengin 500 insanın yer aldığı listenin ilk 10 sırasındaki iş adamlarının 7'si teknoloji merkezli işler yapıyor. Listede ilk üç sırayı, Amazon kurucusu Jeff Bezos, Tesla'nın kurucusu Elon Musk ve Microsoft kurucusu Bill Gates oluşturuyor.

Listede bulunan ilk 10 iş insanının 8'i Amerikalı iş insanlarından oluşuyor. Listenin ilk sırasında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos yer alıyor. İndex'e göre 2019 Aralık ayında 110 milyar dolar olan Bezos'un serveti özellikle pandemi dönemi ile birlikte büyük bir artış göstererek 187 milyar dolara çıktı. 5 Temmuz 1994'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle şehrinde Bezos tarafından kurulan Amazon da piyasa değeri açısından dünyanın en büyük alışveriş sitesi konumunda bulunuyor.

Amazon'un en çok kullanılan servisi olan e-ticaretin yanında şirketin dijital video izleme platformu Amazon Prime Video, Amazon Music, bulut bilişim hizmeti sağlayan Amazon Web Services, e-kitap okuyucu Kindle ve sesli ev asistanı Amazon Alexa gibi diğer ürünleri de bulunuyor.

ELON MUSK İKİNCİ SIRADA

Listenin ikinci sırasında ise Bill Gates'i geçen Elon Musk bulunuyor. Index'e göre servetini 140 miyar dolara çıkaran Musk, bütün dünyada çok konuşulan Tesla, Space ve Neuralink gibi şirketlerin CEO'su.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
Asgari ücret ne kadar olmalı? Meclis'teki partilerden ilk öneri HDP'den geldi
Asgari ücret ne kadar olmalı? Meclis'teki partilerden ilk öneri HDP'den geldi
'İntihar etti' dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş

Kasım ayı ortası itibarıyla serveti 102 milyar dolar olan Musk, Tesla hisselerinin en büyük 500 Amerikan şirketini kapsayan S&P 500 endeksine dahil edilmesi kararının ardından çok hızlı bir yükseliş göstererek servetini 140 milyar dolara çıkardı.

BİLL GATES ÜÇÜNCÜ

Musk'ın hemen ardından Microsoft'un kurucusu Bill Gates geliyor. 4 Nisan 1975 yılında Bill Gates ve daha sonra şirketten istifa edecek olan Paul Allen tarafından kurulan Microsoft, bugün bilgisayarlarda en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri olan Microsoft Windows ile adını bütün dünyaya duyurmuştu. Index'te uzun yıllar ilk sırada yer alan Gates, yerini Bezos'a kaptırırken, şu anda 129 milyar dolar serveti ile şu anda 3. sırada.

FRANSIZ İŞ İNSANI ARNAULT DÖRDÜNCÜ

Listenin 4. sırasında Fransız iş insanı Bernard Arnault 105 milyar dolarlık serveti ile yer alırken, 5. sırada yine teknoloji işi ile uğraşan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg yer alıyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp'in sahibi olan Zuckerberg'in serveti ise 104 milyar dolar oldu.

Listede ilk 10'u oluşturan diğer kişiler ise şu şekilde oldu: Warren Buffett (farklı iş kolları), Larry Page (teknoloji), Sergey Brin (teknoloji), Steve Ballmer (teknoloji) ve Mukesh Ambani (enerji)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Osman Kavala Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Ariana Grande Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Orhun Ene Gökhan Gönül Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü Kaza İran Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 15:26:05. #1.15#
title