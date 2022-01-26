Dünyanın en zengin 10 insanından 9'unun serveti eridi! Ocakta tek kazanan Warren Buffet oldu

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, dünyanın en zengin 10 kişisinin serveti 2022 yılı ocak ayında hisse senedi piyasasındaki düşüşle toplam 135 milyar dolar eridi. Serveti artan tek kişi var o da 91 yaşındaki Warren Buffett.

Ünlü yatırımcı ve Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffett'ın servetinin net değeri, Pazartesi günkü kapanış itibarıyla 1,4 milyar dolar artarak 110 milyar dolara yükseldi. Buffet'ın diğer zenginlerden ayrışmasının nedeni, borsalarda son dönemde risk iştihanın azalması ve yatırımcıların Berkshire gibi istikrarlı ve görece daha ucuz hisse senetlerini paralarını park etmek için güvenli bir yer olarak görmesi.

ELİNDE 110 MİLYAR DOLARLIK HİSSE VAR

Berkshire, Geico, See's Candies ve Burlington Northern demiryolu dahil olmak üzere çok sayıda işletmeye sahip. Buffett'in şirketi ayrıca American Express, Bank of America, Coca-Cola ve Kraft Heinz gibi nispeten istikrarlı şirketlerde milyarlarca dolarlık hisseye sahip. Buffett, 2006'dan beri Berkshire "A" hisselerinin yarısını bağışladı ancak hâlâ elinde 110 milyar dolar değerinde 239 bin hisse bulunuyor.

MUSK 30, BEZOS 23 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Buffett'in zenginler listesindeki rakipleri ise zorlu bir ocak ayı geçiriyor. Tesla CEO'su Elon Musk'ın serveti, bu ay 30 milyar dolar azalarak 240 milyar dolara geriledi.Benzer şekilde, Amazon'un kurucu ortağı Jeff Bezos'un serveti, e-ticaret grubunun hisse senedi fiyatının yüzde 15 düşmesiyle, 23 milyar dolar azalarak 169 milyar dolar oldu.

LVMH CEO'su Bernard Arnault, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ve eski CEO Steve Ballmer, Google'ın kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin, Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg ve Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison da hisse senetlerinin değerindeki keskin düşüşlerden olumsuz etkilendi.

DOKUZ SÜPER ZENGİNİN SERVETİ ERİDİ

Buffett hariç, dokuz süper zenginin serveti ocak ayında yaklaşık 135 milyar dolar azaldı. Öte yandan, 10 kişinin toplam serveti kağıt üzerinde hâlâ 1,2 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip.

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