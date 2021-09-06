Dünyanın en ünlü hocalarından Fatih Terim'e yaş günü mesajı! Mourinho, kahkahaya boğdu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 Eylül günü 68. yaşını kutladı. Terim'e dünyanın en önemli hocaları doğum günü için tebrik mesajı gönderdi. Diego Simeone, Tuchel, Spaletti, Mourinho gibi isimler Terim'e övgü yağdırdı. Jose Mourinho, "48. yaşını kutluyorum. Kimse 68 olduğuna inanmaz" diyerek Terim'i kahkahaya boğdu.