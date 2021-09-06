Dünyanın en ünlü hocalarından Fatih Terim'e yaş günü mesajı! Mourinho, kahkahaya boğdu
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Dünyanın en ünlü hocalarından Fatih Terim'e yaş günü mesajı! Mourinho, kahkahaya boğdu

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 Eylül günü 68. yaşını kutladı. Terim'e dünyanın en önemli hocaları doğum günü için tebrik mesajı gönderdi. Diego Simeone, Tuchel, Spaletti, Mourinho gibi isimler Terim'e övgü yağdırdı. Jose Mourinho, "48. yaşını kutluyorum. Kimse 68 olduğuna inanmaz" diyerek Terim'i kahkahaya boğdu.

Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim, 68. yaşını keyifli şekilde kutladı. Futbolcular, basın mensupları, yönetim ve taraftarlar Terim için ayrı ayrı pasta kesti, duygusal mesajlar attı.

Dünyanın en ünlü hocalarından Fatih Terim'e yaş günü mesajı! Mourinho, kahkahaya boğdu

SÜRPRİZ YAPILDI

Galatasaray medya ekibi, Fatih Terim'e önemli sürpriz yaptı. Arsene Wenger, Diego Simeone, Tuchel, Spaletti gibi isimler Terim'i yere göğe sığdıramadı. Yakın arkadaşı Jose Mourinho da, Terim'e takıldı. Mourinhı, "48. yaş gününü kutluyorum. Senin 68 olduğuna kimse inanmaz" dedi.

Dünyanın en ünlü hocalarından Fatih Terim'e yaş günü mesajı! Mourinho, kahkahaya boğdu
Dünyanın en ünlü hocalarından Fatih Terim'e yaş günü mesajı! Mourinho, kahkahaya boğdu
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