Dünyanın En Ucuz Arabası Tata Nano'nun Üretimi Durduruluyor

Hindistan merkezli Tata Motors, dünyanın en ucuz arabası olarak bilinen ve ülke trafiğindeki motosiklet kaynaklı karmaşayı gidermek amacıyla piyasaya sürülen Nano aracının yıl sonundan itibaren üretimden kaldırılacağını açıkladı.

ÜRETİMİ 1 ADETE DÜŞTÜ

Habertürk'ün haberine göre; 10 yıl önce çıkarılan Nano için talebin sert düşüş yaşadığı belirtiliyor. Tata'nın verilerine göre geçen yıl haziran ayında 275 adet üretilen Nano, bu yılın aynı ayında sadece 1 adet üretildi. İhracat ise 25 adetten 0'a düştü.

BİN 500 DOLARDAN SATIŞA ÇIKMIŞTI

4 kapılı ve 600 - 650 kg arasında değişen ağırlığa sahip 2 silindirli 624 cc araç saatte 105 km hıza çıkabiliyordu. 2008 yılında ilk kez piyasaya sürüldüğünde ise 1500 dolardan satılıyordu.

BÜYÜK DERSLER ÇIKARILDI

Uzmanlar, halkın arabası da denilen Nano'dan otomotiv sektörünün büyük dersler çıkarması gerektiğini söylüyor. Tüketicilerin fiyat hassasiyeti doğrultusunda maliyetleri kısmanın son üründe güvenilirlik sorunları olması durumunda hiçbir fayda sağlamadığı öne çıkan başlıklar arasında.

GÜVENLİKTE SINIFTA KALDI, FİYATLAR ARTTI

Sade ve ucuz mühendislikte kilometre taşı olarak gösterilen Nano'nun güvenlik anlamında sınıfta kaldığı ve 2899 dolarlık maliyetine rağmen darbe testlerinde sorgulanabilir bir performans göstermesi nedeniyle talep sorunu yaşıyor.

Nano'yu elektrikliye dönüştürerek filo satışı üzerinden canlandırma düşüncesi de şu anda elektrikli teknolojinin yüksek maliyetli olması ve dünyanın en ucuz aracı iddiasına uymaması nedeniyle rağbet görmüyor.