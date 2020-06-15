Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı Japonya'da fiyatı ortalama 42 bin lirayı bulabilen ve dünyanın en pahalı meyvelerinden biri olan Densuke karpuzu, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 15 bin liraya satıldı.

Dünyanın en pahalı meyvelerinden biri olan Japonya'nın Densuke karpuzu koronavirüsü krizinden nasibini aldı. Ortalama fiyatı 6 bin doları (yaklaşık 42 bin TL) bulan siyah kabuklu bu özel meyve, hasat sonrası yapılan ilk açık arttırmada 2 bin dolara (yaklaşık 15 bin TL) satıldı.

DÜŞÜŞ BEKLENİYORDU

Japon KyodoNews ajansına konuşan yetkililer "Koronavirüsü salgını sebebiyle böyle bir düşüşü beklediklerini" söylerken karpuzun alıcısı 38 yaşındaki Madoka Sato "Çiftçilere destek olmak için açık arttırmaya katıldığını" söyledi.

SADECE JAPONYA'DAKİ ADADA YETİŞİYOR

Densuke karpuzu sadece Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında üretiliyor. Aynı zamanda çok sayıda turistin de uğrak yeri de olan Hokkaido adası, ülkede koronavirüs vaka sayısının fazla olduğu bölgeler arasında üst sıradaydı.