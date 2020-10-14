Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye'den 9 marka girmeyi başardı
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Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye'den 9 marka girmeyi başardı

14.10.2020 11:26 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:29
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye'den 9 marka girmeyi başardı

Dünyanın en önemli zeytinyağı kalite değerlendirmesi olan Flos Olei'nin 2020 yılı değerlendirmesinde, 2021 yılı kataloğunda yer alacak dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesi açıklandı.

Dünyanın en önemli zeytinyağı kalite değerlendirmesi olan Flos Olei'nin 2020 yılı değerlendirmesinde, 2021 yılı kataloğunda yer alacak dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesi açıklandı.

6 kıtadan ve 25 ülkeden zeytinyağı markalarının bulunduğu en iyi 500 zeytinyağı arasında İtalya'dan 4, İspanya'dan 2 zeytinyağı markası 100 tam puan alma başarısı gösterdi. Türkiye'den, 6'sı Ege Bölgesinden, 3'ü Marmara Bölgesinden olmak üzere 9 zeytinyağı markası dünyanın en iyi 500 zeytinyağı arasına adlarını yazdırmayı başardı. 2010 yılından bu yana yapılmakta olan ve dünyanın en iyi tadım uzmanlarının bulunduğu jürinin yaklaşık 5 ay süren değerlendirmeleri sonucu belirlenen dünyanın en iyi 500 zeytinyağı arasında Milas'tan da iki zeytinyağı markası yer aldı.

Kaliteli sızma zeytinyağı dünyası için küresel ölçekte sektörün en önemli değerlendirme kuruluşu olan Flos Olei'nin 5 kıtadan, 54 ülkeden 500 mükemmel zeytinyağı firmasını belirlemek amacıyla 2020 yılında yapılan değerlendirme sonuçları, 2021 Rehberi kataloğunda yer alacak. İtalyanca-İngilizce ve İtalyanca-Çince olarak hazırlanan katalogda 6'sı Ege Bölgesinden, 3'ü Marmara Bölgesinden olmak üzere Türkiye'den 9 zeytinyağı markası yer alıyor.

Latincede "çiçek" ve "en iyi kısım" anlamına gelen "flos" ile "yağ" anlamına gelen "olei"den oluşturulan ve "en iyi yağ" anlamına gelen Flos Olei'nin 2020 yılı değerlendirmesinde belirlenen ve 2021 yılı kataloğunda yer alacak dünyanın en iyi 500 zeytinyağı markası arasında Avrupa'dan 439, Asya'dan 21, Afrika'dan 11, Okyanusya'dan 2, Kuzey Amerika'dan 2, Güney Amerika'dan 25 zeytinyağı markası bulunuyor. En iyi 500 markanın ülkelere göre dağılımı ise şöyle sıralanıyor: İtalya'dan 261, Hırvatistan'dan 73, İspanya'dan 63, Slovenya'dan 13, Yunanistan ve Portekiz'den 11'er, Türkiye ve Japonya'dan 9'ar, Brezilya'dan 7, Fransa ve Güney Afrika'dan 5'er, Tunus, Fas, Uruguay ve Arjantin'den 3'er, ABD'den 2, Ürdün, Lübnan, İsrail, Güney Kıbrıs, Avustralya, Yeni Zelanda ve Peru'dan 1'er zeytinyağı markası. - MUĞLA

Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye'den 9 marka girmeyi başardı
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye'den 9 marka girmeyi başardı
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye'den 9 marka girmeyi başardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 11:33:24. #1.15#
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