Dünyadaki Iot Trendleri Neler?

ATP Genel Müdür Yardımcısı Sencer Salbaş, dünyadaki IoT trendlerinin neler olduğu hakkında Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Yeni yeni hayatımıza giren IoT'nin önümüzdeki dönemlerde de gündemde olacağını belirten Salbaş, IoT'nin hayatımıza girmesinin güvenlik problemlerini de peşinde getirdiğini, ancak IoT sayesinde pek çok veri toplanabildiğini ve verilerin analiz edilip aksiyonlara dönüştürüldüğünü ifade etti.