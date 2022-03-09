Dünyada akaryakıt fiyatları ne kadar, diğer ülkelerde, Avrupa'da akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yapılan ard arda zamların ardından vatandaşlar akaryakıt fiyatları sadece bizim ülkemizde mi artıyor yoksa global bir artış mı var merak ediyor. Peki, Dünyada akaryakıt fiyatları 2022: Diğer ülkelerde benzin, mazot fiyatları ne kadar? Avrupa ülkelerinde akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

DÜNYADA AKARYAKIT FİYATLARI 2022

Dünyada benzinin litre fiyatları dolar para biriminden şu şekildedir:

Venezuela: 0.025

İran: 0.051

Arabistan: 0.621

Pakistan: 0.841

Afganistan: 0.876

Arjantin: 0.976

Meksika: 1.078

ABD: 1.178

Brezilya: 1.287

Çin: 1.368

Güney Afrika: 1.383

Japonya: 1.479

Kanada: 1.482

Güney Kore: 1.482

?ıbrıs: 1.549

Sırbistan: 1.577

Romanya: 1.609

Hırvatistan: 1.651

Slovenya: 1.687

Slovakya: 1.748

İspanya: 1.900

Letonya: 1.997

İsviçre: 2.031

Birleşik Krallık: 2.039

Portekiz: 2.081

Fransa: 2.095

Yunanistan: 2.110

Belçika: 2.112

İtalya: 2.116

Almanya: 2.183

İsrail: 2.209

Hollanda: 2.285

İsveç: 2.294

Norveç: 2.693

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARI

09.03.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 20,34 TL

Gazyağı TL/lt: 20,81 TL

Motorin TL/lt: 22,82 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 22,85 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 18,51 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,90 TL

AKARYAKIT ZAM HABERİ SON DAKİKA (09.03.2022)

Brent petrolün fiyatı Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselişini sürdürürken, bu gelişme Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Son bir haftada 5 kez zamlanan benzin ve motorinin fiyatı bir kez daha arttı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 7 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 59 kuruş arttı. Zam sonrası benzinin fiyatı 20 lirayı aştı, motorinin fiyatı ise 23 lira sınırına dayandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 1 lira 7 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 59 kuruş arttı.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 19,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya, İzmir'de 19,39 liradan 20,46 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 21,31 liradan satılan motorinin litre fiyatı 22,90 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya, İzmir'de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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