Dünyaca ünlü yıldız Podolski, Antalyaspor'dan ayrıldı

Sezonu Türkiye Kupası Finali'ni Beşiktaş'a kaybederek tamamlayan Antalyaspor'da başkan Mustafa Yılmaz'ın görevi bırakmasının ardından sözleşmesi biten Ersan, Sam ve Drole ile vedalaşıldı. Mukavelesi sona eren Alman yıldız Podolski ile de yollar ayrıldı. Dünyaca ünlü futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu oldu.