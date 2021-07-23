Dünyaca ünlü otomotiv devi Ford, direksiyonlardaki arıza nedeniyle 775 bin aracı geri çağırdı
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Dünyaca ünlü otomotiv devi Ford, direksiyonlardaki arıza nedeniyle 775 bin aracı geri çağırdı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

ABD'li otomotiv üreticisi Ford, dünya çapında 775 bin adet Explorer SUV modelini, direksiyonlardaki arıza nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Söz konusu arıza nedeniyle, ABD'de 6 yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası meydana gelirken, geri çağırma operasyonu ile 676 bin 152 aracın ABD'den, 59 bin 935 aracın Çin'den ve 38 bin 600 adet aracın da dünyanın geri kalan bölgelerinden servislere getirilmesi bekleniyor.

ABD'li otomotiv üreticisi Ford, son yılların en büyük geri çağırma operasyonlarında birine imza atıyor. Şirketten yapılan açıklamada, geri çağırmanın nedeni olarak dünya çapındaki 775 bin adet Explorer SUV modelinin direksiyonundaki arıza gösterildi.

ABD'DE 676 BİN ARACIN SERVİSLERE GETİRİLMESİ BEKLENİYOR

2013-2017 yılları arasında üretilen Explorer modellerini kapsayan geri çağırma operasyonu ile 676 bin 152 aracın ABD'den, 59 bin 935 aracın Çin'den ve 38 bin 600 adet aracın da dünyanın geri kalan bölgelerinden servislere getirilmesi bekleniyor.

Dünyaca ünlü otomotiv devi Ford, direksiyonlardaki arıza nedeniyle 775 bin aracı geri çağırdı

ARIZA NEDENİYLE 6 KAZA YAŞANDI

Söz konusu arıza nedeniyle, ABD'de 6 yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası meydan gelmişti. Öte yandan, ABD'li üretici Kuzey Amerika pazarındaki 35 bin adet 2020-2021 yıllarında üretilen F-350 Super Duty modeli için de geri çağırma duyurusu yaptı.

AVIATOR MODELİNİ DE KAPSIYOR

Ford'un geri çağırma operasyonlarının 2020-2021 üretimi 41 bin Lincoln Aviator modelini de kapsadığı belirtildi.

Dünyaca ünlü otomotiv devi Ford, direksiyonlardaki arıza nedeniyle 775 bin aracı geri çağırdı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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