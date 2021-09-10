Dünyaca ünlü markanın satışa sunduğu çanta fiyatıyla eleştirilerin hedefi oldu! Tam 17 bin liraya satılıyor
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Dünyaca ünlü markanın satışa sunduğu çanta fiyatıyla eleştirilerin hedefi oldu! Tam 17 bin liraya satılıyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

İspanyol moda devi Balenciaga'nın ürettiği yeni çanta İngiltere'de gündem yarattı. 17 bin 532 liraya satışa sunulan, mavi, beyaz ve kırmızı kareli çanta sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline gelirken, dana derisinden yapılan çanta için bir Twitter kullancısı "Bu, büyükannemin sahile giderken yemeğimizi taşıdığı çantaya benziyor" yorumunda bulundu.

Dünyaca ünlü lüks giyim ve aksesuar markası Balenciaga'nın piyasaya sürdüğü yeni çantalar sosyal medyanın gündemine oturdu.

17 BİN LİRAYA SATIŞA SUNULDU

İngiliz medyasının da sayfalarına taşıdığı çanta, dünyaca ünlü marka tarafından bin 500 sterlin yani 17 bin 532 TL'ye satışa konuldu.

DANA DERİSİNDEN YAPILMIŞ

Pazar çantası olarak tabir edilen alışveriş çantalarına benzetilen çantanın ön yüzünde markanın logosu yer alıyor. Mavi, beyaz ve kırmızı kareli çantanın dana derisi olduğu belirtiliyor.

"BU BÜYÜKANNEMİN TAŞIDIĞI ÇANTAYA BENZİYOR"

Balenciaga, İtalya'da üretilen çantanın fiyatından dolayı sosyal medyada alay konusu oldu. Birçok kullanıcı, evlerinden benzer poşetlerin fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarına yükledi. Bir Twitter kullanıcısı, "Bu, büyükannemin sahile giderken yemeğimizi taşıdığı çantaya benziyor" diyerek çantayla ilgili yorumunu dile getirirken, bir diğeri de "Bunu ben doğmadan önce kullanıyorlardı" sözleriyle çantanın fiyatına atıfta bulundu.

Dünyaca ünlü markanın satışa sunduğu çanta fiyatıyla eleştirilerin hedefi oldu! Tam 17 bin liraya satılıyor

SARI CEKET DE FİYATIYLA GÜNDEM YARATMIŞTI

Daha önce, yine aynı marka tarafından tanıtılan sarı bir ceket 2 bin 890 sterlinlik fiyatıyla sosyal medya gündemine oturmuştu. Çoğu kullanıcı, ceketi, 'park görevlisi üniforması' veya 'sünger Bob'a benzetmişlerdi.

Dünyaca ünlü markanın satışa sunduğu çanta fiyatıyla eleştirilerin hedefi oldu! Tam 17 bin liraya satılıyor
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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