Dünyaca ünlü Japon tenisçi Naomi Osaka'dan sürpriz karar
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Dünyaca ünlü Japon tenisçi Naomi Osaka'dan sürpriz karar

Dünyaca ünlü Japon tenisçi Naomi Osaka'dan sürpriz karar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünyaca ünlü Japon tenisçi Naomi Osaka'nın yaklaşan Tokyo Olimpiyatları'na odaklanabilmek için bu ay başlayacak Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılmama kararı aldığı bildirildi.

Dünyaca ünlü Japon tenisçi Naomi Osaka'nın yaklaşan Tokyo Olimpiyatları'na odaklanabilmek için bu ay başlayacak Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılmama kararı aldığı bildirildi.

Teniste kadınlarda dünyanın iki numarası olan Japon tenisçi Naomi Osaka'dan sürpriz bir karar geldi. Geçtiğimiz günlerde Fransa Açık Tenis Turnuvası'ndan çekilerek spor dünyasını şoke eden Osaka, olimpiyatlara daha iyi odaklanabilmek adına bu ay yapılacak Wimbledon Tenis Turnuvası' na katılmama kararı aldı. Kararı ünlü tenisçinin menajeri kamuoyuna duyururken, Osaka'nın bir süre ailesiyle vakit geçirmek istediği öğrenildi.

Fransa Açık'tan çekilmişti

Japon bir anne ve Haitili bir babanın kızı olan Osaka, 2018'de ABD Açık ve 2019'da Avustralya Açık tenis turnuvalarını kazanarak adından söz ettirmişti. Son olarak Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda basın toplantısına katılmak istemediğini açıklayan Osaka, organizatörler tarafından 15 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı. Basının karşısına çıkmak istemememe nedenini "depresyon" olarak açıklayan Osaka, kararı nedeniyle elenme riski karşısında turnuvadan çekildiğini duyurmuştu.

Dev organizasyona ikinci darbe

Dünyanın en ünlü tenis organizasyonlarından biri olarak görülen Wimbledon, son olarak yıldız tenisçi Rafa Nadal'ın çekilme kararı ile gündeme gelmişti. 20 kez Grand Slam şampiyonu olan Nadal'ın ardından Osaka'nın aldığı karar dev organizasyona "ikinci darbe" olarak yorumlandı.

İngiltere'de yapılacak Wimbledon Tenis Turnuvası 28 Haziran'da başlayacak. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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