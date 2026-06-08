Haberler

2026 Dünya Kupası: Yeni Zelanda oyuncuları 'Haka Dansı' yapabilecek mi?

2026 Dünya Kupası: Yeni Zelanda oyuncuları 'Haka Dansı' yapabilecek mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1982'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeni Zelanda, 2026'da Belçika, Mısır ve İran ile eşleşti. Chris Wood kaptanlığında Tommy Smith ile birlikte iki Dünya Kupası'nda forma giyen ilk Yeni Zelandalılar oldu.

1982 yılından beri ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeni Zelanda, 2010'da İtalya, Slovakya ve Paraguay ile karşı karşıya gelmiş ancak eleme turlarına kalamamıştı.

Takım 2026 turnuvasının grup aşamasında Belçika, Mısır ve İran ile karşılaşacak.

Braintree Town'ın savunma oyuncusu Tommy Smith, Nottingham Forest'ın forveti Chris Wood ile birlikte Yeni Zelanda'nın Dünya Kupası kadrosuna seçildi.

Dizinden ameliyat gerektiren bir sakatlık nedeniyle Nisan ayına kadar altı ay sahalardan uzak kalan Wood, 26 kişilik kadronun kaptanlığını üstlenecek.

Otuz altı yaşındaki Smith, 16 yıl önce Yeni Zelanda'nın son Dünya Kupası katılımında takımın üç grup maçında ilk 11'de yer almıştı, ancak 2024'ten bu yana milli takımda forma giymemişti.

Smith ve Wood, iki Dünya Kupası'nda da forma giyen ilk Yeni Zelandalılar olacak.

Yeni Zelanda Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk, Bournemouth'tan kiralık), Michael Woud (Auckland FC).

Defans: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis de Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town).

Orta saha: Joe Bell (Viking FK), Matthew Garbett (Peterborough United), Marko Stamenic (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), Ryan Thomas (PEC Zwolle).

Forvetler: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Eli Just (Motherwell), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest).

BBC
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli

Savaş yeniden şiddetlenirken Trump'tan ilk açıklama geldi

İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı

Komşu abluka altında! Düşman İHA'sı düşürüldü, havalimanı hedef alındı
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

Koç Holding'in şirketlerine bir ilde daha saldırı! Kepenk kapattılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oturduğu yerden 8 asgari ücret kazanıyor

Oturduğu yerden 8 asgari ücret kazanıyor
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık

Canlı yayındaki sözleri çok konuşuldu: Korkmaya başladık
Beton mikseri uçuruma yuvarlandı! 2 kişi hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Cansız bedenleri beton mikserinden güçlükle çıkardılar
Erbil'de uçuşlar durdurdu

Irak alarmda: Erbil'de uçuşlar durduruldu
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Metrobüste yan bakma kavgası! 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Metrobüste ölüm takibi! Ferdi'yi hayattan koparan sebep akılalmaz
Gram altında 10 bin lira için tarih verildi

Gram altında 10 bin lira için tarih verildi