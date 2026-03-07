Haberler

Yatırımcı ters köşe oldu: Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Yatırımcı ters köşe oldu: Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk Haber Videosunu İzle
Yatırımcı ters köşe oldu: Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İsrail-İran savaşının etkisiyle piyasalarda dalgalanma yaşanırken, güvenli liman olarak görülen altın beş haftalık yükseliş serisini sonlandırarak haftayı düşüşle kapattı.

  • Ons altın beş haftalık yükseliş serisinin ardından ilk kez haftayı yüzde 2,1 değer kaybederek kapattı.
  • Ons altın haftayı 5.163 dolardan kapattı.
  • Gram altın Türkiye'de spot piyasada 7.301 lira seviyesinde işlem gördü.

ABD, İsrail ve İran arasında sekiz gündür devam eden savaş yalnızca bölgeyi değil, küresel piyasaları da etkiledi. Güvenli liman olarak bilinen altın ise beklentilerin aksine düşüş yaşadı ve yatırımcıları ters köşeye yatırdı.

SAVAŞ PİYASALARI ETKİLEDİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, savaşın etkileri finans piyasalarında da hissedildi. Çatışmaların sekizinci gününde taraflar karşılıklı saldırılarını sürdürürken, jeopolitik risklerin artmasıyla piyasalar dalgalandı.

ALTIN YATIRIMCISI TERS KÖŞE OLDU

Savaş dönemlerinde genellikle yükseliş gösteren altın fiyatları bu kez beklenen hareketi göstermedi. Savaş öncesindeki haftayı 5.260 dolar seviyesinde kapatan ons altın, çatışmaların başladığı haftanın ilk gününde 5.419 dolara kadar yükseldi. Ancak bu yükseliş kısa sürdü ve ons altın bir gün sonra sert düşüşle 5 bin doların altına geriledi.

5 HAFTALIK YÜKSELİŞ SERİSİ SONA ERDİ

Hafta içinde kısmen toparlanan ons altın yeniden 5 bin doların üzerine çıktı ve haftayı 5.163 dolardan kapattı. Böylece ons altın yüzde 2,1 değer kaybederek beş haftalık yükseliş serisinin ardından ilk kez haftayı düşüşle tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Haftayı 5.163 dolardan kapatan ons altına paralel olarak gram altın da Türkiye'de düşüş gösterdi. Spot piyasada gram altın 7.301 lira seviyesinde işlem görürken, Kapalıçarşı'da satış fiyatı 7.551 liraya ulaştı. Spot piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki fark yaklaşık 250 lira olarak kaydedildi.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Uzmanlara göre piyasalar savaş riskini çatışmalar başlamadan önce fiyatladı. Bu nedenle çatışmalar başladıktan sonra yatırımcılar ateşkes ihtimali ve savaşın süresine odaklandı.

Öte yandan savaş ortamında doların küresel piyasalarda güç kazanması altın üzerinde baskı oluşturdu. Dolar endeksi son bir yılın en güçlü haftalık yükselişini kaydederken, bu durum altına olan talebi azalttı.

Ayrıca savaş nedeniyle merkez bankalarının faiz indirim beklentileri de ertelendi. ABD Merkez Bankası'nın 18 Mart'taki toplantısında faizleri sabit bırakmasının beklendiği ifade ediliyor.

Kaynak: Haberler.com
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır

"Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır"
Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler

Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta yeni aşama! Ülkenin kalbini ilk kez bu silahlarla vurdular
ABD'nin 'dev gücü' yola çıktı, İran meydan okudu

ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran'dan yanıt gecikmedi
Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun

Veliaht Prens'i kızdırdılar! Savaş ateşini körükleyecek uyarı
Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım

Liseliler parkı boks ringine çevirdi! İfadeleri çok korkunç
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde
Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Ünlü oyuncudan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
AK Partili isim Aliyev'e herkesin aklındaki soruyu sordu

AK Partili isim Aliyev'e herkesin aklındaki soruyu sordu