Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Nijerya'da yaşayan Ojo Eghosa Kingsley'in banka hesabına sistemsel bir hata sonucu 1 milyon dolar aktarıldı. Parayı iade etmesi veya 1 yıl hapis cezası alması yönünde iki seçenek sunulan Kingsley, hapse girmeyi tercih etti.

  • Nijerya'da Ojo Eghosa Kingsley'in banka hesabına sistemsel hata sonucu 1 milyon dolar aktarıldı.
  • Mahkeme Kingsley'e parayı iade etmesi veya 1 yıl hapis cezasını kabul etmesi seçeneklerini sundu.
  • Kingsley parayı iade etmek yerine 1 yıl hapis cezasını tercih etti.

Nijerya'da yaşayan Ojo Eghosa Kingsley'in banka hesabına, yetkililerin tespitine göre sistemsel bir hata sonucu 1 milyon dolar aktarıldı. Banka tarafından yapılan incelemede, söz konusu transferin herhangi bir yasal ya da sözleşmesel dayanağının bulunmadığı belirlendi.

İADEYİ REDDETTİ

Yetkililer, hatalı işlemin ardından Kingsley ile iletişime geçerek paranın iadesini talep etti. Tüm uyarılara rağmen Kingsley, meblağı geri vermeyi kabul etmedi. Bunun üzerine konu yargıya taşındı.

HAPSE GİRMEYİ SEÇTİ

Mahkeme, Kingsley'e parayı iade etmesi ya da 1 yıl hapis cezasını kabul etmesi yönünde iki seçenek sundu. Kingsley'in, parayı iade etmek yerine 1 yıl hapis cezasını tercih ettiği öğrenildi.

Mahkeme Kingsley'e 1 yıl hapis cezası ve 3.600 dolar para cezası ödemesine hükmetti.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Olay, Nijerya'da kısa sürede ülke gündemine otururken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, olayın hukuki ve etik boyutlarını tartıştı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Böyle bir parayı kim geri verir ki?", "Ben olsam ben de hapis yatardım" ifadeleri öne çıktı.

