Vize Sorunları Türk Vatandaşları için Onur Mücadelesi Haline Geldi

Vize Sorunları Türk Vatandaşları için Onur Mücadelesi Haline Geldi
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Dünya Kardeş Kentler Turizm Forumu Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Avrupa ülkeleriyle yaşanan vize sorunlarının Türk vatandaşları için sadece seyahat engeli değil, onur mücadelesi haline dönüştüğünü belirtti. Vize krizinin nedenleri ve sonuçlarına dikkat çekti.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Dünya Kardeş Kentler Turizm Forumu Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Avrupa ülkeleriyle yaşanan vize sorunlarının Türk vatandaşları için artık bir seyahat engelinden öte, onur mücadelesine dönüştüğünü söyledi. Yaz ayları öncesi yardım taleplerinin arttığını belirten Baraner, vize krizinin özellikle donanımlı ve ekonomik olarak güçlü bireyleri mağdur ettiğini vurguladı.

Dünya Kardeş Kentler Turizm Forumu Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Avrupa'nın sert vize politikalarının yanı sıra Türkiye'nin de bazı alanlarda yetersiz kaldığını, özellikle insan hakları, terörle mücadele ve yasal düzenlemelerdeki eksikliklerin sorunun derinleşmesinde etkili olduğunu ifade etti. Konsolosluklardaki personel eksikliği, taşeron firmaların denetimsizliği ve sığınmacı geçmişi olan vatandaşlara karşı önyargıların da süreci olumsuz etkilediğini belirtti.

Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer'in açıklamalarını da eleştiren Baraner, vize ücretlerinin yüksekliğine ve Türk vatandaşlarına uygulanan ayrımcı yaklaşıma dikkat çekerek, "Vizeyi bedava mı veriyorsunuz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Her yıl milyonlarca Alman vatandaşının Türkiye'ye vizesiz giriş yaptığına dikkat çeken Baraner, karşılıklı eşitlik çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın sessizliğini de eleştiren Baraner, konunun uluslararası platformlara taşınması gerektiğini belirtti. Özellikle gençlerin yaşadığı vize mağduriyetinin travmatik boyutlara ulaştığını ve bu sürecin Türk vatandaşlarını aşağılayan bir hale geldiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA / Dünya
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