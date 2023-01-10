"Videonun Kabe'ye kar yağdığını gösterdiği iddiası yanlış"

Sosyal medyada Mekke'ye kar yağdığını gösteren video dolaşıma girdi. Umre görevini yerine getirmek için Kabe'de bulunan birkaç kişi, Kabe'ye yağmurla karışık kar yağdığını iddia etti.

Pandemiden dolayı uzun süre ziyaretçi kabul etmeyen Arabistan, yasakları kaldırdıktan kutsal mekan olan Kabe'yi ibadete tekrar açtı. Dünyanın her tarafından gelen Müslümanların yoğun ilgisiyle hareketlenen kutsal topraklarda çekilen bir video ise sosyal medyada gündem oldu.

Çeşitli sosyal medya platformlarında, Mescid-i Haram'da ibadet ettiği görülen Müslümanların üzerine kar yağdığını gösteren bir video paylaşıldı.

Hem yerli hem de yabancı kullanıcılar tarafından paylaşılan görüntüler Google'da tersine arama yapıldığında videoyla alakalı Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi'nin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama göze çarptı.

Yapılan açıklama şöyle; "Mekke-i Mükerreme'de ilk kez kar yağıyor 1-1-2023" başlıklı ortalıkta dolaşan video, bugün Mekke'de sıcaklığın 30 santigrat dereceye ulaştığı ve iklimsel olarak kar yağışına hazır olmadığı bilinerek filtreler kullanılarak teknik olarak değiştirilmiş bir videodur."

Ayrıca Mekke'nin son iki haftalık hava durumu incelendiğinde hava sıcaklıklarının kar yağışı için mümkün olmadığı da görülüyor.

Öte yandan o sırada Kabe'de bulunan bazı sosyal medya kullanıcıları da yağışın yağmur olduğunu belirten paylaşımlar yaptı.