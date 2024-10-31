Valencia'da Şiddetli Sel Felaketi: Çok Sayıda Hayat Kaybı

İspanya'nın doğusundaki Valencia bölgesinde 29 Ekim'den beri etkili olan yağmur şiddetli sel felaketine neden oldu.

Çok sayıda araç sel sularına kapılırken bazı yol ve köprüler çöktü.

Yetkililer sellerde şimdiye kadar onlarca kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Albacete'de, Siarra de Segura sıradağlarında yer alan Letur kasabasında, sel felaketi eski şehir bölgesinde yaşandı.

Sel suları her şeyi önüne kattı ve kasaba merkezinde yaşayan 30 kişi evlerinde mahsur kaldı.

Letur'da, komşularının evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Encarna Rivero ve kocası Jose Tomas kurtarıldı.

Valencia'daki La Torre mahallesine saatler içinde metrekare başına 200 litre yağış düştü.

Valencia'da üst üste yığılı hasarlı araçların arasından yürüyen kent sakinleri. Devlet Meteoroloji Kurumu (AEMET) Valencia bölgesinin bazı yerlerinde yağış için kırmızı alarm vermişti.

Valencia'da hasarlı demiryolu üzerinde sağlı sollu görülen enkaz.

Valencia bölgesindeki Picana'da sel sularının getirdiği çamuz ve enkazın arasında yürümeye çalışanlar.

Yağmurların ardından Malaga'daki Alora'da Guadalhorce Nehri'nin yatağından taşmasından sonra sudaki araçlar.