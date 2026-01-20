Haberler

AB: Müttefikler arasında önerilen ilave gümrük vergileri bir hata
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, müttefikler arasında önerilen ilave gümrük vergilerinin bir hata olduğunu belirtti ve Arktik güvenliğinin sağlanmasının yalnızca işbirliği ile mümkün olduğunu vurguladı.

AVRUPA Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Müttefikler arasında önerilen ilave gümrük vergileri bir hata" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuştu. Grönland'a ilişkin değerlendirmede bulunan von der Leyen, Arktik bölgesinin güvenliği konusunda Avrupa'nın çok kararlı bir tutum sergilediğini, aynı zamanda bu konuda ABD ile aynı hedefleri paylaştıklarını bildirdi.

Von der Leyen, Arktik güvenliğinin ancak birlikte sağlanabileceğine inandıklarını vurgulayarak, "Bu nedenle özellikle uzun süredir müttefik olan ülkeler arasında önerilen ilave gümrük vergileri bir hatadır. AB ile ABD, geçen temmuz ayında bir ticaret anlaşması imzaladı. Anlaşma anlaşmadır. Dostlar el sıkıştığında bunun bir anlamı olmalı" ifadelerini kullandı.

Arktik bölgesinin güvenliğini merkeze alan bir destek paketi üzerinde çalıştıklarını kaydeden von der Leyen, bu paketin merkezinde, "egemen halkların kendi geleceklerine karar vermeleri gerekir' ilkesinin olacağını söyledi. Von der Leyen, Grönland ve Danimarka Krallığı ile tam dayanışma içinde olduklarını da belirterek, "Topraklarının egemenliği ve bütünlüğü müzakere edilemez" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
