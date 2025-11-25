Haberler

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Londra'da Katarlı Mevkidaşı ile Görüştü

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Londra'da Katarlı Mevkidaşı ile Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Kurul Toplantısı için bulunduğu Londra'da Katarlı mevkidaşı ile ortak projeler üzerine görüştü.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 34'üncü Dönem Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da, Katarlı mevkidaşı Mohammed bin Abdulla Al Thani ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katarlı mevkidaşım Sayın Mohammed bin Abdulla Al Thani ile bir araya geldik. İki dost ülke olarak Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere ülkelerimizin ortak çalışmaları üzerinde istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kapıyı fark etmedi, kafasıyla camı kırdı

Cam kapıyı görmeyince olanlar oldu
Adıyla şaşırtıyor! Namibyalı Adolf Hitler yeniden seçilmeye hazırlanıyor

Adıyla şaşırtıyor! Adolf Hitler yeniden seçilmeye hazırlanıyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Kapıyı fark etmedi, kafasıyla camı kırdı

Cam kapıyı görmeyince olanlar oldu
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devrek'te sağlığa uygunsuz pide imalatı yapan iş yeri mühürlendi

Bu mide bulandıran yerde üretim yapıyorlardı! Görüntüler dehşet verici
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.