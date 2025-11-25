Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Londra'da Katarlı Mevkidaşı ile Görüştü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 34'üncü Dönem Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da, Katarlı mevkidaşı Mohammed bin Abdulla Al Thani ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katarlı mevkidaşım Sayın Mohammed bin Abdulla Al Thani ile bir araya geldik. İki dost ülke olarak Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere ülkelerimizin ortak çalışmaları üzerinde istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.