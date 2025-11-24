Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, IMO Genel Sekreteri ile Görüştü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri Arsenio Dominguez ile bir araya geldi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 34'üncü Dönem Genel Kurul Toplantısı öncesi IMO Genel Sekreteri Sayın Arsenio Dominguez ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin denizcilik alanındaki stratejik adımları ve uluslararası iş birliği fırsatları hakkında istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.