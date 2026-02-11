Haberler

Ukrayna'dan Avrupa Parlamentosu'na 90 milyar avroluk kredi teşekkürü

Güncelleme:
Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, Avrupa Parlamentosu'nun onayladığı 90 milyar avroluk kredi paketi için teşekkür ederek, bu kaynağın ülke için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

UKRAYNA Başbakanı Yulia Svyrydenko, Avrupa Parlamentosu'nun onayladığı 90 milyar avroluk kredi paketi kararı için AP Başkanı Roberta Metsola'ya ve parlamentodaki siyasi gruplara teşekkür etti.

Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bugün oylanan 90 milyar avroluk kredi destek paketinin onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. AP Başkanı Roberta Metsola ve parlamentodaki tüm siyasi gruplara 'sorumlu ve zamanında verdikleri destek' için teşekkür eden Svyrydenko, bu finansmanın ülkesi için hayati bir değer taşıdığını vurguladı.

Savaşın devam ettiği ve Ukrayna'nın enerji sistemine yönelik saldırıların sürdüğü bir dönemde sağlanan bu kaynağın önemine dikkat çeken Sviridenko, "Bu finansman, savunma kapasitemizin ve mali istikrarımızın korunması, maaşların, emekli aylıklarının ve sosyal yardımların düzenli olarak ödenmesi ve devletin kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi için kritik bir öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

Öngörülebilir bütçe finansmanının ekonomik dayanıklılık, kamu güveni ve Ukrayna'nın uzun süreli baskılara direnebilmesi için temel bir unsur olduğunu kaydeden Svyrydenko, Avrupa Parlamentosu'nun bu istikrara yaptığı katkıya büyük değer verdiklerini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
