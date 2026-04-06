Ukrayna, Rusya petrolünün kalbini vurdu

Ukrayna ordusu, Rusya’nın en önemli enerji merkezlerinden biri olan Novorossiysk Limanı’nı İHA’larla hedef alırken, saldırı sonrası çıkan yangınlar küresel petrol piyasalarını da alarma geçirdi.

  • Ukrayna ordusu, Rusya'nın en büyük ikinci petrol ihracat noktası olan Novorossiysk Limanı'na insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi.
  • Saldırıda 8 kişi yaralandı ve limandaki petrol terminallerinde büyük çaplı yangınlar çıktı.
  • Novorossiysk Limanı, Rusya'nın ham petrol ve rafine ürün ihracatının yarısından fazlasını gerçekleştirdiği bir merkezdir.

Rusya-Ukrayna savaşında cephe hattı giderek enerji altyapılarına kayıyor. Ukrayna ordusu, Karadeniz kıyısında yer alan ve Rusya’nın en büyük ikinci petrol ihracat noktası olan Novorossiysk Limanı’ndaki ana terminallere insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi.

8 KİŞİ YARALANDI

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan Novorossiysk kentine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 8 kişi yaralandı.

Kentteki durumu "son derece ciddi" diye nitelendiren Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, pazartesi gecesi düzenlenen saldırıda altı apartman, iki de müstakil evin hasar gördüğünü, ayrıca bazı işyerlerinin çevresinde de enkaz parçalarına rastlandığını ifade etti.

Bölgenin pazar sabahından bu yana yoğun bir İHA saldırısı altında olduğunu bildiren vali, saldırıları engelleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

LİMANDA BÜYÜK YANGIN, FAALİYETLER AKSADI

Saldırının ardından limandaki petrol terminallerinde büyük çaplı yangınlar çıktı. İlk belirlemelere göre limandaki sevkiyat faaliyetleri ciddi şekilde sekteye uğradı.

Novorossiysk Limanı, Rusya’nın ham petrol ve rafine ürün ihracatının yarısından fazlasını gerçekleştirdiği kritik bir merkez olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu tesislerin hedef alınmasının Moskova yönetimi için hem ekonomik hem de lojistik açıdan ağır sonuçlar doğuracağını ifade ediyor.

PUTİN YÖNETİMİNE AĞIR DARBE

Enerji ihracatı, Rusya’nın savaş finansmanında kilit rol oynuyor. Bu nedenle söz konusu saldırının, Kremlin’in gelir kaynaklarına doğrudan darbe vurduğu değerlendiriliyor. Uzmanlara göre limandaki aksama, Rusya’nın küresel petrol sevkiyatında ciddi sorunlara yol açabilir.

PETROL PİYASALARINDA TEDİRGİNLİK ARTIYOR

Saldırının ardından uluslararası piyasalarda da hareketlilik başladı. Analistler, arz endişeleri nedeniyle petrol fiyatlarında sert yükselişler yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Piyasa oyuncularına “açığa satış” konusunda temkinli olunması çağrısı yapılıyor.

Öte yandan ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde süren gerilim de küresel enerji arzını tehdit etmeye devam ediyor. ABD yönetiminin bu süreçte arz güvenliğini sağlamak amacıyla Rus petrolüne yönelik ambargoyu kaldırması, piyasadaki dengeleri daha da hassas hale getirdi.

