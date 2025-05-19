Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak

Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Keşmir meselesinden dolayı Pakistan'a verdiği destek Hindistan'ı epey kızdırdı. Türk malları ve turizm sektörüne yönelik boykot hareketi başlatan Hindistan'a bu ülkeden 6,4 milyar dolarlık ithalat yapan Türkiye'nin karşılılık esasına göre cevap vermesi durumunda zararlı çıkan taraf Hindistan olacak.

Türkiye'nin Keşmir meselesinden dolayı Pakistan'a verdiği destek Yeni Delhi'de siyasi ve toplumsal çevrelerde tepkiyle karşılandı. Turizmde iptaller başlarken, Mumbai Havalimanı'nın tüm operasyonlarını yürüten Çelebi'ye yasak geldi, akademik alanlarda yapılan iş birlikleri de donduruldu. Hızını alamayan Hindistan, son olarak Türk ihraç ürünlerini hedefe koydu. Ancak, Hindistan hem ticarette hem de turizmde Türkiye'nin büyük ortakları arasında yer almıyor.

TOPLAM İHRACATIN YALNIZCA YÜZDE 0,5'İ

Türkiye 2024'te 1,3 milyar dolarlık mal ve hizmet ihraç ettiği Hindistan'dan 6,4 milyar dolarlık ithalat yaptı. Ülkemizin geçen yılki 261,9 milyar dolarlık toplam ihracatının yalnızca yüzde 0,5'i Hindistan'a gerçekleştirildi. Hindistan, Türkiye ithalatının da sadece yüzde 2'sini karşıladı.

"BOYKOT KAMPANYASINDAN HİNDİSTAN ZARARLI ÇIKACAK"

Yeni Şafak'ın haberine göre ihracatçı birlikleri, olası kayıpları alternatif pazarlardan anında telafi edebilecek güçte olduklarını vurgularken, boykot kampanyasından Hindistan'ın zararlı çıkacağını söylüyor. İhracat çevreleri, "Rakamlar çok büyük olmasa da biz zaten bir satıyorsak Hindistan'dan 6 alıyoruz. Türkiye Hindistan'a karşılıklılık esasına göre cevap verirse işler tersine döner. Hindistan'a karşı verdiğimiz 5 milyar dolar civarındaki dış açığımız iyileşir. Zira Türkiye, Hindistan'dan aldığı birçok ürünü yerli üretimle ikame edebilir veya alternatif pazarlardan karşılayabilir" ifadelerini kullanıyor.

TURİST SAYISI 330 BİNLE SINIRLI KALDI

Hindistan kamuoyunda Türkiye'ye yönelik boykot kampanyasının en hızlı etkisinin turizm sektöründe hissedildiği iddia ediliyor. Hint tur operatörleri Türkiye'ye yapılan seyahatlerde ciddi iptaller yaşandığını açıklasa da Türk turizm sektörü temsilcileri bu duruma oldukça sakin ve temkinli yaklaşıyor. Türkiye 2024'te 62,2 milyon turisti ağırlarken, Hindistan'dan tatil için gelen ziyaretçi sayısı 330 bin kişi ile sınırlı kaldı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada

Büyük buluşma gerçekleşti! Osimhen'e söyledikleri gündem oldu
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıHalil Kurdal:

Vallahi etsinler bütün dünya Türkiye'yi boykot etsin de ülkemizde iç piyasaya biraz hizmet etsin 1 liralık şeyi 100 liraya alıyoruz Allah belasını versin böyle alışverişi böyle Adalet

Yorum Beğen168
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıenka ticaret:

aynen hem söylüyorlar boykot ediyorlar diye hemde bize zarar olmaz diyorlar çok küçük bir gelir diyorlar ozaman neyin haberini yapıyorsunuz 1.500 milyara yakın nüfus teknoli desen var turzmi var onlarında bize ihtiyacı yok zaten ama bizim onlara ihtiyacımız var bizim ülke dünyanın en pahalı ülkesi yerli geliri düştü sadece zengin tabaka tristik seyahat edebilir emekliyi geç çalışanıda geç işçi kesmini 2 çalışan memur olrsar gezebilir

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKablobükücü:

inek obasından bir beklentimiz yok zaten

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİzzet :

ya vay be hep başkaları zerar. ediyor unun için bizde faizler yüzde 50 hep kendini övünmek bir hastaliktir

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasin Berber:

ülkemizde çok Hintli çalışıyor getirmeyin ülkemizdeki vergi vermeyen iş adamları ucuz diye Hindistan'dan getiriyor

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Fenerbahçe'nin olaylı maçında tribünler sadece 1 futbolcuyu alkışladı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Çinli otomotiv devinin Türkiye'den sonra fabrika açacağı yer belli oldu

Çinli otomotiv devinin yeni rotası belli oldu
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Maç sonu söyledikleriyle taraftarları çıldırttı
Okan Buruk'u istifaya davet ettiler! İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar

Okan Buruk'u istifaya davet ettiler! İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.