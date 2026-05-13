Bakan Kurum: Çin ile COP31'de de iş birliği içinde olacağız

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İklim hedefleriyle uyumlu net politikaların güçlü sonuçlar üretebileceğini halihazırda gösteren Çin ile COP31'de de iş birliği içinde olacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iki günlük ziyaret kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e gitti. Bakan Kurum, Pekin'de ilk olarak Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni ile görüştü. COP31, Şehircilik-konut ve Asrın İnşa Seferberliği konularının ele alındığı görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, iki ülkenin konut ve şehirleşme alanında ortak çalıma grubu oluşturacağını duyurdu.

BAKAN KURUM: ADIMLARIMIZ İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK

Bakan Kurum, "Türkiye olarak ev sahipliğini yapacağımız COP31 başta olmak üzere; şehircilik, konut politikaları, kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler alanlarındaki çalışmaları ele aldık. Asrın İnşa sürecinde edindiğimiz tecrübeleri, ülkemizin afetlere dayanıklı ve insan odaklı şehircilik vizyonunu paylaştık. Bu kapsamda konut ve şehirleşme alanında dünyanın en önde gelen iki ülkesi olarak ortak çalışma grubu kurma ve mutabakat zaptı imzalanması kararı aldık. Adımlarımızın şehircilik ve konut alanındaki iş birliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Sayın Bakana nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÇİN EKOLOJİ VE ÇEVRE BAKANI İLE COP31 GÖRÜŞMESİ

Bakan Kurum daha sonra Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu ile bir araya geldi. Heyetlerarası görüşmede COP31 sürecinde iş birliği alanları ele alındı. Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin sanal medya paylaşımında, "İklim hedefleriyle uyumlu net politikaların güçlü sonuçlar üretebileceğini halihazırda gösteren Çin ile COP31'de de iş birliği içinde olacağız. Çin temaslarımız kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. COP31 vizyonumuzu paylaşarak süreci; iklim eyleminin hızlandığı, finansmana erişimin güçlendiği ve somut sonuçların üretildiği önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdik. İki ülke arasındaki bağların sürdürülebilir çevre hedeflerimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı