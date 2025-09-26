Türkiye'nin Döner Tescil Başvurusu Geri Çekildi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Türkiye'nin, dönerin Avrupa Birliği (AB) tarafından "geleneksel Türk yemeği" olarak tescillenmesi için yaptığı başvuruyu geri çekmesi, Alman basınında yankı uyandırdı. Haberlerde döner çeşitliliği güvende olduğu belirtildi.

İstanbul merkezli Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) tarafından 2022'de dönerin, Avrupa Birliği ülkelerinde Türkiye'deki standartlara göre üretilmesi için yapılan başvurunun geri çekilmesi, Almanya'nın önde gelen basın kuruluşlarında "döner çekişmesinin sona erdiği" şeklinde yorumlandı.

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Bild, haberi "Türkiye, Almanya ile döner kavgasından vazgeçti" başlığıyla duyurdu. Gazete, Türkiye'nin tescil başvurusu onaylansaydı Almanya'da sevilen sığır döneri, sebze döneri ve farklı soslarla yapılan döner çeşitlerinin tehlikeye gireceğini, ancak geri çekilme kararıyla bu riskin ortadan kalktığını yazdı.

Die Welt gazetesi de "Türk tarafının başvuruyu geri çekmesiyle Avrupa'daki döner çeşitliliği korunmuş oldu" ifadelerine yer verdi. Haberde, döner üreticileri ve satıcılarının karardan memnuniyet duyduğu vurgulandı.

Almanya'nın ARD televizyonu ise, "Başvuru onaylansaydı Avrupa genelinde döner üretiminde tek tip tarife zorunlu olacaktı. Karar, dönerin farklı versiyonlarının korunmasını sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

Metropol FM radyosu ise haberi "3,5 yıldır süren döner çekişmesi sona erdi" başlığıyla duyurdu. Radyo, Türkiye'den bir kuruluşun başvurusunu geri çekmesiyle Alman usulü dönerlerin satışta kalmaya devam edeceğini aktardı.

Öte yandan bazı basın kuruluşları da, Tarım Bakanı Cem Özdemir'in de dönerin Alman kültürünün bir parçası olduğunu savunarak başvuruya karşı çıktığını hatırlattı.