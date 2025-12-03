Bakan Bolat, Kahire'de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması 2'nci Dönem Toplantısı'na katıldı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Mısır'ın başkenti Kahire'de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması 2'nci Dönem Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahire'de gerçekleştirilen Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması (YDTİM) 2'nci Dönem Toplantısı'nı, Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Hassan El-Khatib ile birlikte başarıyla tamamladık. Toplantımızda; iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, yatırımların karşılıklı olarak güçlendirilmesi, teknik konularda iş birliğinin derinleştirilmesi ve iş çevrelerimizin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik somut adımları kapsamlı şekilde ele aldık. Türkiye ve Mısır olarak, liderlerimizin ortaya koyduğu 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha güçlü bir şekilde teyit ettik. Bu hedef doğrultusunda, ilgili kurumlarımızla birlikte yakın çalışma ve düzenli istişare mekanizmalarını kararlılıkla sürdüreceğiz inşallah. Misafirperverlikleri ve yapıcı yaklaşımları için Bakan Sayın El-Khatib'e ve tüm Mısır makamlarına gönülden teşekkür ediyorum. Cenabıhak'tan, bugün imzalanan tutanakların, ülkelerimiz arasındaki dostluğun ve iş birliğinin daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.